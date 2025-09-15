À Punt denunciará la "sustracción" del vídeo del Cecopi del 29-O

El vídeo del Cecopi del 29 de octubre terminará en los juzgados y no solo porque la jueza de la dana lo haya reclamado. La dirección de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la empresa pública que gestiona À Punt, ha informado este lunes que está "recabando toda la información necesaria para llevar a cabo acciones legales que presentará en los juzgados por la sustracción del vídeo del Cecopi grabado por una cámara de À Punt la tarde del 29 de octubre de 2024, día de la dana".

"La dirección de la cadena pública pretende depurar responsabilidades por lo que considera un hecho muy grave tanto por la acción de sustraer esa información como por filtrarla posteriormente. Este hecho ha puesto en cuestión la profesionalidad de los trabajadores de À Punt y la credibilidad de la cadena en este asunto", ha señalado la dirección de la radiotelevisión pública valenciana en un comunicado difundido este lunes.

El vídeo ha causado un gran revuelo desde que se publicara el pasado miércoles. Lo emitió TVE pese a que la grabación la hizo una cámara de À Punt que entró en la sala donde estaban los máximos responsables de la emergencia del 29 de octubre. Era lo que se considera en el ámbito periodístico un "mudo", donde se graban las imágenes, pero no se ha de registrar el audio. No obstante, este fue recogido por el micrófono de ambiente de la cámara y se oía, entre otras cosas, a la exconsellera Salomé Pradas dar indicaciones sobre el mensaje del Es-Alert.

Esas imágenes, según precisó posteriormente À Punt, fueron enviadas al resto de televisiones sin el audio correspondiente. Sin embargo, diez meses después, este acabó filtrándose a Televisión Española que sí que lo reprodujo en su informativo, levantando un gran revuelo tanto por las implicaciones que tenía sobre la propia causa de la dana y lo dicho por Pradas sobre su implicación en la redacción del SMS masivo como por el debate sobre por qué no se había conocido hasta la fecha ese vídeo.

Paso por los tribunales

Casi una semana después, y tras varios comunicados de la dirección defendiendo que no se había publicado por respetar el código deontológico del 'mudo', la cadena autonómica da un paso más y trata la filtración como una "sustracción", es decir, un robo y la lleva ante los tribunales. El primer mensaje que envió À Punt sobre la publicación de este vídeo ya indicaba que se iba a abrir una investigación para saber quién pudo haberlo enviado a TVE, aunque fuentes de la radiotelevisión pública admiten la dificultad de saberlo ya que muchos en la casa tenían acceso a él.

El vídeo del Cecopi ha tenido recorrido judicial casi desde el principio. Según ha publicado este periódico, À Punt ofreció en abril a la jueza "grabaciones" de la dana. Esta la aceptó, no obstante, nunca llegaron a enviarse. La semana pasada, la jueza descartó el lunes solicitar el video del Cecopi, a petición de Ciudadanos, porque "dependía de la voluntad del medio periodístico" y desconocía las circunstancias en que se produjo la grabación. No obstante, tras su publicación el miércoles, sí lo pidió porque es la única grabación que existe de la reunión, junto a una fotografía aportada por Pradas.