Sanidad retiene a 274 MIR para cubrir las especialidades con más vacantes

La sanidad pública valenciana ha conseguido retener a un total de 274 médicos internos residentes (MIR) que han finalizado su residencia a lo largo de este año en los hospitales de la Comunitat Valenciana. Se trata de un importante número de facultativos -la última cifra de plazas vacantes ofrecida por la Conselleria de Sanidad era de 600 aproximadamente, aunque desde febrero no la actualiza- y, sobre todo, se trata de profesionales de algunas de 12 de las especialidades con mayor déficit; algunas tan importantes como Anestesiología, clave para operar, que retiene a 32 facultativos; Pediatría, que incorpora 38 facultativos para cubrir parte de las 126 vacantes existentes en junio; o Medicina Familiar y Comunitaria, con un total de 138 incorporaciones, casi la mitad de la cifra total.

Las otras modalidades con incorporaciones son Radiodiagnóstico (17); Dermatología, Hematología y Hemoterapia, Medicina Física y Rehabilitación y Nefrología, todas ellas con siete nuevos médicos; Neurología y Reumatología -esta última ha adjudicado todos los ofrecidos- con seis contratos cada una de ellas; Oncología Radioterápica, 4; y Medicina Nuclear, con una única contratación.

J.M. López

Una oferta laboral a 381 MIR

La Conselleria de Sanidad ha ofrecido un total de 381 contratos a los MIR recién graduados en este 2025. 274 de ellos decidieron quedarse y otros 107 optaron por rechazar la oferta laboral, por lo que el ratio de fidelización es del 71,9 %, es decir, siete de cada 10 facultativos decidieron quedarse. Fuentes oficiales del departamento de Marciano Gómez explican que la valenciana es una de las comunidades autónomas con mayor poder de atracción en la elección de plazas MIR -en la última adjudicación consiguió adjudicar todas las plazas, con el aliciente de que el número 1 del MIR eligió el hospital General de València-, muchos de los cuales provienen de otras regiones de España. "Algunos residentes terminan su especialidad y optan por regresar a centros cercanos a sus lugares de origen", argumentan para explicar el rechazo a quedarse del 29 % de los contratos ofrecidos.

Hasta el 12 de septiembre, son 622 los residentes que han acabado su formación este año; no a todos se les ha ofrecido un contrato, pero el 44 % -esos 274- se quedan en los hospitales valencianos. La cifra total de contratos podría incrementarse en las próximas semanas porque, a finales de septiembre, otros 147 MIR finalizan su formación. La mayoría son especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatológica (30), una de las más demandadas; Medicina Interna (29); y Cirugía General y del Aparato Digestivo (23).

Con vacantes

Fidelizar a los MIR para paliar el déficit estructural de médicos ha sido una de las estrategias más repetidas por el titular de Sanidad desde su llegada al Consell. Hace más de un año, anunció una nueva medida: ofrecerles un contrato de entre uno y tres años al finalizar su residencia para tratar de retener el talento; un mecanismo para cubrir además las plazas de difícil cobertura. A parte de los 274 médicos, se les ha fichado con este método; pero a otros se les ha nombrado como personal estatutario, con plaza indefinida hasta ofertarse en una futura oposición, siempre que "hubiera vacantes disponibles", por lo que podrán estar en el mismo tiempo durante bastante tiempo. Cabe recordar que, durante este año, la Conselleria de Sanidad está resolviendo la adjudicación de las diferentes ofertas de empleo público (OPEs) por resolver desde hace años, un total de 53.000 puestos sanitarios de las diferentes categorías, cuyo objetivo es consolidar la plantilla sanitaria.

La falta de médicos es una realidad en la sanidad pública, tanto en la valenciana como en el conjunto del país. Más allá de las 600 vacantes médicas, a falta de una actualización de la cifra, los hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana esperan la jubilación de casi 3.000 facultativos en los próximos cinco años. A ese déficit hay que sumar el número de profesionales que decide pasarse a la sanidad privada y dejar de ejercer en la pública, un fenómeno que ha crecido un 12 % en los últimos seis años según los datos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV); o quienes se decantan por ejercer en otra comunidad autónoma con mejores condiciones laborales; entre ellas, la jornada de 35 horas semanales por implantar aún en la sanidad valenciana.