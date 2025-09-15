‘Voces en red’: tecnología de voz para “conectar” contra la soledad no deseada

Amanda se sienta frente a la pantalla en la sede de Cruz Roja de València. “Llama a Ana Morera”, ordena en voz alta, y el dispositivo “madre” emite un sonido de conexión. “Estoy llamando al dispositivo de Ana Morera”, confirma una voz metálica. Cuando la conexión se establece, al otro lado, en su casa de Patraix, está Ana, de 84 años, que tiene ganas de hablar. “¿El verano? Bien, con muchísimo calor, pero me he ido unos días al apartamento de mi hija”, repasa. Ana es una de las 652 personas usuarias en la provincia de Valencia del programa contra la soledad no deseada ‘Voces en Red’ de Cruz Roja en colaboración con la Fundación Amancio Ortega. Con la instalación en su casa del asistente de voz desde el que hoy recibe la llamada de Amanda, puede llamar a su voluntaria de referencia, avisar de urgencias o necesidades, pedirle que le recuerde citas médicas o tomarse la medicación, hacer ejercicios guiados contra el dolor de espalda o de cuello, preparar recetas de postres sin azúcar. “Hace mucha compañía”, admite, aunque al principio fuera un poco reacia a que se lo instalaran. Pero más allá de su comedor, donde lo ha conectado, Ana ha hecho red gracias a este programa, que incluye talleres y actividades donde ha montado en catamarán, pintado cuadros y, sobre todo, hecho amigos.

Cruz Roja y la Fundación Amancio Ortega han puesto en marcha el programa Voces en red para acompañar a personas mayores. En la foto, Amanda Sanfélix y la voluntaria Mirna / Francisco Calabuig

Como Ana, que es viuda y tiene tres hijos, aunque una vive fuera de València, muchas personas mayores se encuentran en situación de soledad no deseada. “Es una realidad que les cuesta reconocer; hay que tener en cuenta que se incluye en este perfil a personas que viven acompañadas pero se sienten solas”, explica Alba Martínez, técnica especialista en Personas Mayores de Cruz Roja. Por eso, la ONG colabora con la Fundación Amancio Ortega para llevar tecnología que conecte a estas personas, mayores de 65 años y con estas características con sus familias y amigos, con la entidad y entre sí. El objetivo es llegar a 13.000 personas mayores en toda España, 1.050 en la provincia de Valencia, donde se han instalado ya 652 equipos. Se pueden pedir por correo electrónico en solicitudes.std@cruzroja.es, o en los centros locales de Cruz Roja, su instalación es totalmente gratuita y las dos organizaciones se ocupan también, gratis, de instalar un ‘router’ en los domicilios donde no hay internet.

“Dime una receta de postre sin azúcar”

Con el asistente de voz, los usuarios pueden hacer videollamadas u optar por tapar la cámara por privacidad. La llamada es uno de los usos principales, pero no es el único. Muchos dan la orden al asistente de que les recuerde citas médicas en el día correspondiente, o tomas de medicación. Pueden configurar alarmas o recordatorios. A Ana, sin embargo, lo que más le gusta es poner música. “La pongo y voy de aquí para allá en casa”, asegura. Otros muchos, explica la técnica Alba Martínez, lo usan como radio: “Nos dicen que les gusta porque no tienen que buscar la emisora con el botón ni con la rueda”. Los más experimentados usan otras opciones, como meditación guiada, ruido blanco o incluso juegos. “Una usuaria nos contó que jugaba a Pasapalabra y que pensaba que la máquina le hacía trampas”, añade. Los más inquietos dialogan con el asistente de voz. “Otra señora le pregunta cosas para aprender algo nuevo cada día: el otro día quiso saber cuándo murió Napoleón, por ejemplo”, explica la técnica. En su casa de València, Ana Morera intenta combinar salud y placer. “Dime una receta de postre sin azúcar”, pide al asistente.

Cruz Roja y la Fundación Amancio Ortega han puesto en marcha el programa Voces en red para acompañar a personas mayores. En la foto, Ana Morera con su dispositivo de voz / Francisco Calabuig

Pero además, los asistentes de voz de ‘Voces en red’ tienen acceso a una aplicación o ‘skill’ propia de Cruz Roja. Se activa diciendo “abre Cruz Roja” y da varias opciones. “Bienvenida al ‘skill’ de Cruz Roja, donde puedes obtener información sobre cómo gestionar el estrés, cómo prevenir el contagio de coronavirus, cómo ayudar a tus vecinos o ejercicios para hacer en casa”, dice la voz del asistente que tiene Ana en su salón. “Enséñame ejercicios”, dice Ana, que selecciona los que movilizan cabeza y cuello. En la pantalla aparece un vídeo en el que una voluntaria con chaleco de la Cruz Roja explica que los ejercicios que propone son aptos para todas las edades. “Moveremos grandes y pequeñas articulaciones; primero nos sentamos en una silla con la espalda recta”, comienza la locución.Un punto de contacto

Brecha digital

“La idea es combatir la soledad no deseada, pero también la brecha digital que existe en los casos de personas mayores”, explica Amanda Sanfélix, técnica del proyecto ‘Voces en Red’, Por eso, los dispositivos que se activan con órdenes de voz de los usuarios son sobre todo “un punto de contacto” de estas personas mayores. De contacto con la entidad, pero también con sus familiares y amigos, a los que pueden guardar con su nombre en el dispositivo. “Pueden dar la orden ‘llama a mi hijo’ y se les llama sin marcar”, explica. Pero también comunicarse con los voluntarios y técnicos de Cruz Roja, que hacen llamadas o videollamadas de seguimiento semanales o quincenales para preguntarles qué tal están, cómo les funciona el dispositivo y cómo les van las actividades.

Alba Martínez, técnica especialista en Personas Mayores de Cruz Roja, que participa en el programa Voces en Red / Francisco Calabuig

Porque la “red” de ‘Voces en red’ busca salir de las casas. Así, para que los usuarios se conozcan, además de para formarlos, se organizan talleres para explicar el funcionamiento de los dispositivos. Pero, además, muchos participan en las actividades para personas mayores que organiza Cruz Roja. Como Jesús de las Heras, vecino de Tavernes Blanques, que admite que espera que el ritmo social habitual se retome en septiembre. Jesús tiene 66 años, vive solo y, desde el verano pasado, en compañía de su asistente de voz, desde el que recibe hoy la videollamada de Amanda desde la central. Este verano ha pasado “mucho calor” y lo ha pasado “como todo en la vida, con unas cosas bien y otras mal”. “Pero tengo ganas de volver, por supuesto, porque estar aquí en casa todos los días se hace muy pesado”, afirma. A Jesús, ‘Voces en Red’ le ha dado muchas alegrías. En casa, lo usa sobre todo para poner música pero, sobre todo, es para él una conexión con el exterior: hace amigos, sale y entra.

“Yo decía que no, que no, que yo no tengo nada que ver con esto, pero estoy más que contenta, súper contenta”, admite Ana Morera. Su verano ha estado lleno de planes. “Cuando no hay una cosa hay otra”, destaca. Entre otras, ir a la playa o al taller de pintura. “Uno de los cuadros sí que me lo he puesto en casa, pero el otro no, me salió muy mal, horrible”, reconoce. Ya tiene ganas de que se retomen las actividades, que empiezan de nuevo ahora en septiembre. “Voy a todo, siempre, a no ser que tenga algún médico”, asegura.