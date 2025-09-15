Toni Cantó da el salto a À Punt

Toni Cantó vuelve a la actualidad política valenciana aunque esta vez no como participante activo sino como analista. El que fuera exsindic de Ciudadanos en las Corts y anteriormente diputado de UPyD en el Congreso se ha estrenado este lunes como tertuliano en el programa Va de Bo de À Punt. El actor, también exdirector de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, ha coincidido en el plató debatiendo con el exjefe de gabinete de Vicente Barrera en el Consell, Joseca Arnau.