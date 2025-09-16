El abogado de Sergio Blasco pide la nulidad de la causa en la que se enfrenta a 20 años de cárcel

Un total de once personas, entre ellas el exdirector general del Hospital General, Sergio Blasco, han comenzado a ser juzgados desde hoy y hasta el próximo mes de diciembre acusados de los delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho cometidos durante la gestión del centro hospitalario entre los años 2005 y 2014. Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco que llegó a estar investigado en esta causa, se enfrenta a una petición de condena por parte de Anticorrupción de 20 años de prisión y una multa de 14 millones de euros.

Al inicio de la vista con el planteeamiento de cuestiones previas, el abogado de Sergio Blasco acaba de pedir la nulidad de todo el procedimiento ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia de València que lo juzgará en la sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de València hasta el próximo mes de diciembre. Una nulidad que arrancaría, según el abogado de Sergio Blasco, César Olmos, desde el auto de apertura del procedimiento abreviado. "No había indicios, se admite querella para ver si se se podia averiguar algo, ya que no se sabia si quiera que es lo que se investigaba". De ahí que la defensa de Sergio Blasco solicite la "nulidad de toda la causa, desde el auto de incoacion de pruebas y de toda la investigación, porque es un procedimiento sin contenido y no hay lugar si quiera al procedimiento". También, entre otras cuestiones previas, ha alegado la prohibición de investigaciones prospectivas por el Tribunal Supremo". De hecho, el abogado ha recordado que de las tres piezas separadas en las que se organizó la causa abierta en 2014 "dos acabaron archivadas, como la de la contratación del Abucasis y la construcción de un hospital en Perú". La del presunto amaño de contratos