El lago de l’Albufera recibe hasta 1,5 toneladas de pesticidas al año

La actividad arrocera provoca la llegada de 1,5 millones de toneladas de pesticidas al año a las aguas del Parc Natural de l'Albufera. Así lo determina un pionero estudio, realizado por l'Institut Cavanilles de la Universitat de València (UV), que ha analizado la dispersión ambiental de ocho productos a lo largo de diez años en condiciones reales de climatología, manejo agrícola y circulación del agua. El análisis ha tratado de determinar su recorrido diario desde su entrada en las parcelas agrícolas hasta su impacto en los ecosistemas acuáticos del humedal, a los que llegan a través del agua de escorrentía y drenaje.

Según los resultados del estudio, publicado en la revista Enviromental Pollution, los campos de arroz -su extensión total ocupa 130 kilómetros cuadrados del parque natural- reciben un total de 35 toneladas de pesticidas cada año. El 20 % de esta cantidad, siete toneladas, llega al agua del parque, a todas sus canalizaciones y espacios; y un 4,28 % del total -1,5 toneladas- acaba entrando en el lago de l'Albufera. Estos productos contaminantes no impactan únicamente en el humedal, sino que 0,6 toneladas -el 1,71 % de las 35 iniciales- se transmiten al Mediterráneo a través de las golas, que conectan el lago con el mar. Es un mecanismo que sirve para regular la temperatura del humedal -este año sin limitación después de la modificación de la normativa por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio- y preservar su biodiversidad, atacada también por el uso de productos contaminantes.

Una de las principales aportaciones de este estudio es que permitirá ahorrar en los gastos de monitoreo -son más precisos- y determinar los riesgos para el sistema: qué especies pueden tener más afectación, cuáles son las épocas de mayor impacto -después del eixugó en agosto- y los productos más peligrosos para la biodiversidad de l'Albufera. Por ejemplo, el estudio ha determinado que el impacto en agosto -la época de riesgo máximo- puede provocar efectos crónicos en el 40 % de las especies acuáticas, por lo que los pesticidas no solo afectan a los cultivos agrícolas.

Expansión en pocas horas

Los pesticidas más presentes en los campos de arroz de l'Albufera son Benzatona, el más presente con un total de 11 toneladas anuales. Sin embargo, los más peligrosos para lor organismos acuáticos del parque son los fungicidas Azoxistrobin i Difenoconazol, además del herbicida MCPA. Según explica Andreu Rico, uno de los investigadores del estudio, estos compuestos tienen mayor afectación "en la parte sur del lago, las de mayor exposición a los pesticidas, donde confluyen agua de retorno agrícola con otras cargas contaminantes".

Los investigadores del estudio: Pablo Amador, Valerio Gherardi y Andreu Rico. / UV

Otra de las conclusiones del estudio -participan también Pablo Amador y Valerio Gherardi, junto con Rico- es que los pesticidas "contaminan los ecosistemas acuáticos del parque natural pocas horas después de ser aplicados", como explica Amador. Estos son transportados a través del agua de escorrentería y drenaje.

Todo esto se ha analizado con una herramienta que ha elaborado un modelo matemático muy preciso, cuyos resultados se han contrastado con las muestras del sistema de monitorización de la Conselleria, creado a partir de las cantidades de pesticida vertidas en los cultivos. Este simula el manejo agrícola a nivel de arrozal con un modelo hidrológico implementado a escala regional. Con su precisión se consiguen replicar los pulsos de entrada y salida del agua en el sistema de riego tradicional del parque; y que, además, rastrear el transporta de contaminantes en las masas de agua a escala diaria. De hecho, como explican fuentes de la UV, la resolución conseguida por la herramienta ha permitido superar con creces la precisión de los estudios realizados hasta ahora; tanto al monitoreo convencional, como a los modelos ambientales publicados hasta la fecha.

El riesgo supera

La investigación ha contado con la participación de dos perfiles externos: Yasser Fuentes-Eduf, de la Universitat Institut d'Empresa; y de Claudia Martínez-Megías de Tragsatec. Gracias a su trabajo, se ha determinado que durante la campaña del cultivo del arroz se han detectado mezclas de hasta cinco pesticidas que, además, superan los niveles de riesgo simultáneo del lago; de hecho, se llega al nivel de riesgo máximo en agosto.