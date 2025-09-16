Alcaldes afectados por la dana destacan el valor de la información veraz en la cobertura de la tragedia

El I Encuentro de la Información Comarcal quiso ser altavoz para los alcaldes y alcaldesas de algunos de los municipios que fueron duramente golpeados por la dana del pasado 29 de octubre. Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, y José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, valoraron el papel de los medios de comunicación como Levante-EMV ante una catástrofe como la que se vivió hace ya casi once meses.

"Vuestra tarea fue clave en las primeras horas para dar visibilidad a los que estábamos luchando cara a cara contra el barro. En ese momento encontramos en los medios de comunicación un altavoz para mostrar al mundo la magnitud de la tragedia y pedir ayuda a todas las administraciones", ha apuntado Luján. Una labor que continúa a día de hoy y que, según ha compartido, sirve para poner el foco en las necesidades e inquietudes de los municipios afectados. En estos momentos, especialmente, sobre la gestión de las emergencias. "Llevamos más de 40 años reclamando el proyecto del barranco de la Saleta (...) Pedimos que se escuche y se deje trabajar a los ingenieros, técnicos, a la ciencia, y que los políticos nos mantengamos al margen y nos dediquemos a facilitar que los proyectos y obras que se deben realizar salgan adelante lo más pronto posible", ha concluido.

Por su parte, Silvent ha insistido en el duro golpe que fue la dana, pero ha resaltado también que permitió ver "lo mejor de las personas". "Vimos a periodistas informando con rigor. En medio del caos, la información fiable es y ha sido esencial. Hemos de alzar la voz contra los bulos que hacen mucho daño y que ponen el riesgo la vida de las personas. El periodismo de investigación es más necesario que nunca", ha afirmado la alcaldesa de Catarroja. Por ello, ha subrayado el esfuerzo de Levante-EMV no solo por informar, sino por "dar voz a nuestros pueblos, vecinos", por ayudar a "hacer comarca". "Nos salva la información veraz, la solidaridad y la igualdad", ha asegurado.

Silvent ha señalado también la necesaria labor de los ayuntamientos ante una tragedia como la vivida, al ser "esa primera puerta donde la ciudadanía nos llama". En este sentido, se ha detenido para destacar el papel de las mujeres alcaldesas, que no solamente han tenido que afrontar la gestión de la emergencia, sino que además se han enfrentado a la "manipulación" y a los intentos de "desvirtuar lo que estaba pasando en nuestros pueblos, en los plenos...". La alcaldesa de Catarroja ha finalizado su intervención recordando a las 229 víctimas mortales de la dana.

En último lugar, el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud y alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, ha destacado que, este año y tras lo sucedido el pasado 29 de octubre, el encuentro es "un poco diferente, porque l'Horta Sud afronta una de las crisis más grandes de su historia. El día que la dana impactó sobre nuestro territorio dejó una profunda herida, pero quiero poner en valor el papel fundamental que hemos hecho los alcaldes en la tragedia y que todavía seguiremos haciendo en el futuro, como institución que está junto a la ciudadanía".

Tras resaltar la labor de los alcaldes y alcaldesas, ha querido aprovechar para agradecer también la ayuda brindada por otras comarcas, especialmente de l'Horta Nord, quienes "no dudaron en poner a nuestra disposición herramientas para ayudarnos. Son tantos los alcaldes y alcaldesas que, en los momentos más difíciles nos dijeron 'estamos aquí' y que se pusieron en nuestro lugar y que nos entendieron, también incluso desde fuera de la Comunitat Valenciana".

El encuentro comarcal de Levante-EMV, en imágenes / D. Tortajada/F.Bustamante/ JM. López/. F. Calabuig

Sobre la "inmensa herida que ha dejado la catástrofe", Cabanes ha hecho hincapié en su especial preocupación por la psicológica, sobre todo en los sectores más vulnerables, como son los niños, los adolescentes, las personas mayores y las dependientes. "Necesitamos que la Conselleria de Sanitat active un plan de salud mental y dote de más personal sanitario, con una mirada especial en todos esos niños y niñas, muchos de los cuales han empezado el curso con incertidumbre y en barracones. Es muy importante que haya una calendarización clara de cómo se reconstruirán esos centros docentes, porque será muy bueno para el bienestar de las familias".

En cuanto a los frentes que ahora mismo tienen abiertos, y aquellos en los que el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud considera que hay que seguir trabajando, ha destacado que "los ayuntamientos estamos iniciando la reconstrucción con los fondos que nos ha proporcionado el Gobierno, cerca de 2 mil millones de euros. El resto de administraciones también están haciendo una tarea relevante de reposición de infraestructuras, pero todo quedará incompleto si no actuamos en los barrancos. Esa será la mejor prevención”.

Para conseguirlo, Cabanes ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que se cumplan las obras lo antes posible, pero también pide "un gran pacto desde la comunidad científica hasta el movimiento social, pasando por las asociaciones de víctimas, los partidos políticos y, sobre todo, por las administraciones públicas. No podemos volver a hacer partidismo de los planes de la CHJ con el Barranco del Poyo ni ignorar los informes de estos organismos en la futura planificación".

Y ha finalizado, de manera contundente, resaltando que "están en juego las vidas de nuestros vecinos y vecinas, y también la nuestra propia".