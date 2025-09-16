Dos de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana plantan al Consell para no ser "utilizadas"

Plantón al Consell en el último minuto. Esa es la decisión adoptada por dos de las entidades de víctimas de la dana, l'Associació de Víctimes Mortals de la dana 29-O y l'Associació de Víctimes de la dana 29 d'octubre de 2024, dos de las mayoritarias, cuyos representantes han decidido no personarse al encuentro con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, convocado para presentarles el proyecto de "Parques inundables" para hacer frente a futuras danas y riadas. La reunión estaba prevista para este martes a las 17 horas y las dos entidades han anunciado su decisión en un duro comunicado, difundido a las 16.30 horas, sin dar prácticamente margen de actuación a la Generalitat Valenciana y en el que piden, también, la dimisión en bloque del president Carlos Mazón y todo su Consell.

El principal argumento para justificar su ausencia es su "rechazo público y frontal" a la actitud adoptada y los mensajes lanzados por Mazón durante los últimos días. Les ha molestado, especialmente, la reivindicación de la gestión de la dana realizada por el popular en la cena de acto de inicio del curso político, en el que afirmó que "nosotros -en referencia al Consell- sí que nos tomamos en serio las emergencias". Consideran que esta reivindicación fue un mensaje "preelectoral" y una "mentira", que se hizo sin "ninguna referencia ni homenaje a las víctimas de la tragedia, que siguen vivas en la memoria de miles de familias valencianas.

Según el comunicado, estas declaraciones de Mazón son "incompatibles" con la realidad vivida por los afectados por la dana y con su situación actual, en la que persisten muchas carencias por las afectaciones de la barrancada. Además, señalan la falta de tacto del líder del Consell por hacer las declaraciones durante el sexto aniversario de la dana de la Vega Baja, cuya gestión -realizada por el Botànic- evitó víctimas; algo totalmente opuesto a su "gestión inexistente".

Según fuentes oficiales de la Conselleria de Medio Ambiente, otras cuatro entidades de víctimas sí que participarán en el encuentro. De ellas, solo una -la Asociación de damnificados por la dana Horta Sud- es otra de las mayoritarias. Junto a este, participarán a priori SOS Desaparecidos, Red de Rescate y Salvaguarda del Patrimonio en Emergencias; y la agrupación ciudadana de afectados por la dana 'Tots a una veu'.

Dimisión por no asumir "responsabilidades"

Además de anunciar su ausencia en el último momento, las dos entidades hacen servir el comunicado para exigir la dimisión de Mazón y su Consell porque consideran que "no han asumido las responsabilidades políticas necesarias ante la gravedad de los hechos" -cabe recordar que la cifra de víctimas mortales de la dana asciende a 229 personas- y ante "la falta de ejecución de medidas reales de prevención y protección". En adición, piden medidas inmediatas y concretas como la la actualización y publicación transparente de los protocolos de emergencias; la auditoría independiente de la respuesta del 112 y de los procesos de alerta; el refuerzo de los medios atención y de salud mental; las reparaciones económicas y sociales reales para las víctimas; así como inversiones urgentes en infraestructuras que garanticen la seguridad de la población.

Para las dos entidades, el acto de hoy supone "un anuncio vacío y propagandístico del Consell" porque la Generalitat Valenciana solo tiene presupuestados dos millones de los 150 millones necesarios para ejecutar en su integridad el "gran parque Inundable". Al respecto, no quieren "ser utilizadas para aparentar que el Consell logra un acercamiento a las asociaciones de víctimas", como ya ocurrió con el encuentro con el vicepresidente Gan Pampols.

Frente a esta propaganda, reclaman "transparencia y verdad". "La confianza pública se gana con acciones y con resultados demostrables -, añaden en el comunicado-, no con imágenes ni titualres mientras se ocultan las grabanciones de vídeo con sonido del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) y estén todas en la sede judicial que investiga los hechos".