Un accidente en la A-7 a la altura de Bétera provoca más de 10 kilómetros de atascos
Numerosas carreteras que dan acceso a la ciudad registran atascos desde primera hora de esta mañana
Un accidente en la A-7 en Bétera, en el que se han visto implicados varios vehículos, provoca el cierre del carril izquierdo y más de 10 kilómetros de retenciones y atascos en sentido Castellón. El siniestro se ha producido alrededor de las 8.00 h de la mañana de hoy martes.
Las principales vías de acceso a la ciudad sufren atascos y retenciones desde primera hora de este martes. La circulación es complicada especialmente en la Pista de Silla, V-30, A-3, A7, donde numerosas retenciones se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València.
- En la A-3 el tráfico es lento desde el km 337 en el polígono industrial Este al 338 en Ventas del Poyo sentido Valencia, en el entronque con la A-7. También desde el kilómetro 350 en Quart de Poblet hasta el 352 en Mislata sentido también Valencia. La DGT informa que en el km 351.025 en Mislata se ha producido un accidente en sentido Valencia que también está provocando retenciones en este acceso a la ciudad.
- En la A-7 hay atascos desde el km 339 en Aldaia al km 337 en Pai i Capellans sentido hacia Barcelona.
- En la V-30, hay retenciones desde el km 9 en el barrio de la Luz en Valencia hasta el km 8 en Benimamet-Beniferri sentido Puerto de Valencia. También desde el km 7 en Horno de Alcedo al al km 10 en Mislata sentido hacia la A-7. En esta misma vía desde el km 1.5 en Castellar-Oliveral al km 0 en Pinedo sentido Puerto de Valencia.
- En la V-21 hay varios kilómetros de retenciones desde el km 14 en Alboraia al km 18 en Valencia, sentido creciente de la kilometración hacia Valencia.
- La carretera CV-35 desde el km 6 en La Coma al km 2.5 en Benimamet-beniferri sentido creciente hasta Valencia. La circulación también es lenta desde el km 5 en Lloma Llarga al km 7 en La Coma, sentido hace Ademuz.
