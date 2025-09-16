Un accidente en la A-7 a la altura de Bétera provoca más de 10 kilómetros de atascos

Un accidente en la A-7 en Bétera, en el que se han visto implicados varios vehículos, provoca el cierre del carril izquierdo y más de 10 kilómetros de retenciones y atascos en sentido Castellón. El siniestro se ha producido alrededor de las 8.00 h de la mañana de hoy martes.

Las principales vías de acceso a la ciudad sufren atascos y retenciones desde primera hora de este martes. La circulación es complicada especialmente en la Pista de Silla, V-30, A-3, A7, donde numerosas retenciones se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València.