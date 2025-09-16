Batalla en la izquierda valenciana ante el 'bloqueo' de la comisión de la dana en el Congreso

La lentitud de la comisión de investigación de la dana en el Congreso ha abierto una nueva batalla entre las formaciones de izquierdas. El consenso queda enmarcado en la sensación de "bloqueo" y en que es la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la que evita un acuerdo para el punto inicial: aprobar el plan de trabajo. A partir de ahí, se bifurcan las interpretaciones, con acusaciones cruzadas entre PSPV, Compromís (sus dos almas en la cámara) y Podem como responsables de que se haya celebrado una sola sesión (la de constitución) desde que se aprobó su creación en marzo.

El carrusel de reproches lo inauguró la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. "Pediría a las fuerzas políticas valencianas que creen en esta comisión que dejen de bloquearla", señaló en una acusación críptica que posteriormente aterrizó. Se refería, y lo verbalizó después, a la diputada de Compromís, Àgueda Micó, y a Podemos, sin representantes valencianos, pero con la influencia de su líder autonómica, María Teresa Pérez que está ejerciendo de responsable de la formación en todo lo relacionado con la dana, incluida la estrategia en el Congreso.

Los socialistas necesitan el apoyo del Grupo Mixto donde están tanto Micó (que perdió su condición en la comisión tras dejar Sumar) como los morados para poder aprobar el plan de trabajo y que las sesiones echen a rodar. "Hay que avanzar ya", insistió la dirigente socialista admitiendo como "principal discrepancia" la citación del presidente del Gobierno. Sentar a Sánchez a declarar en la misma línea que Carlos Mazón, dijo que sería "desviar el foco".

La cuestión no es nueva, de hecho, se viene arrastrando desde que el 30 de mayo se cerró el plazo para presentar las diferentes propuestas de planes de trabajo y fue el detonante (pero no el único motivo) del cisma interno en Compromís y la marcha de Micó al Grupo Mixto. Menos de una hora después de las críticas lanzadas por la también ministra de Ciencia, Micó contragolpeó no solo manteniendo su exigencia a citar al presidente del Gobierno en la comisión de investigación, sino soltando alguna pulla por el camino hacia la propia Morant.

Sesión constitutiva de la comisión de investigación de la dana en el Congreso. / Levante-EMV

"Nos sorprende que la líder del PSPV que hace vida en Madrid no se entere de lo que realmente ha pasado en la comisión", dijo. La parlamentaria de Compromís en el Grupo Mixto culpó al PSOE, que tiene la presidencia de la comisión, de ser "los únicos que la están bloqueando porque no quieren que vaya Pedro Sánchez" e insistió en que quieren que vayan "todos los que han tenido algún tipo de responsabilidad en lo que ha pasado o tienen la responsabilidad de hacer que no vuelva a pasar". "Por tanto, queremos que vayan Sánchez y Mazón", remarcó, una equiparación que levanta ampollas en los socialistas.

Crítica a las "líneas rojas"

En ese revuelo intervino también la líder de Podem en la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez, quien se preguntó "por qué Sanchez no quiere dar la cara". "Todos sabemos que el criminal es Mazón, vayamos todos a una a denunciar su gestión homicida y dejen las luchas bipartidistas y los intereses electorales a un lado, por decencia y por respeto a las víctimas", indicó la dirigente del partido morado quien le pidió directamente a los socialistas "que desbloquee ya la comisión y que no siga en la dinámica de vetos porque las victimas merecen escuchar las explicaciones de todos los responsables políticos".

Dentro de ese fuego cruzado, faltaba un cuarto actor: Alberto Ibáñez, el diputado de Compromís que se mantiene en Sumar, que trató de ejercer de bombero. Así, indicó que aunque también "es importante que Pedro Sánchez acuda", el dirigente valencianista remarcó que "el máximo responsable de la gestión y la prioridad debe ser Carlos Mazón, y más después de las últimas gravaciones del Cecopi". Con el casco puesto, lamentó las "líneas rojas" que mantienen paralizada la comisión y aseguró que "Compromís, el PSOE y Podemos tienen "comunicación constante para que la comisión se desbloquee lo antes posible".