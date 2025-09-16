Catalá: "Es necesario un plan de infraestructuras con visión metropolitana"

"Los alcaldes y las alcaldesas hemos tenido que hacer un esfuerzo impresionante para recuperar el territorio, la normalidad en nuestros pueblos. La dana sido un momento muy difícil y muy duro, que hemos afrontado con valentía y con responsabilidad". Con estas palabras, recordando la tragedia que vivió la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, ha comenzado su discurso en el I Encuentro de la Información Comarcal de Levante-EMV la alcaldesa de València, María José Catalá.

Asimismo, la primera edil ha querido compartir, durante su intervención, todo aquello que une a las administraciones locales con Prensa Ibérica y esta cabecera, como organizadores de esta cita que sirve casi como inicio del curso político. En primer lugar, la "vocación de servicio público", aquella que "nos hace reaccionar ante las adversidades, ponernos al frente y dar lo mejor de nosotros mismos", ha apuntado. Seguidamente, Catalá ha hecho referencia a la "intuición", esa capacidad de ver más allá de mañana y anticiparse a las cosas que puedan pasar para evitar las malas. En tercer lugar, la alcaldesa de València ha señalado la importancia del "pragmatismo" y ha valorado aquellos alcaldes y alcaldesas que "se dejan de politiqueo y van a la faena, a resolver los problemas". "Hoy es un día de encuentro, cosas positivas, unión, fraternidad, de muchas más cosas en común que aquellas que nos distancian", ha dicho.

Por último, Catalá ha recordado que la vocación de servicio público, la intuición y el pragmatismo van de la mano de la "responsabilidad adecuada para hacer lo que toca hacer". Como ejemplo, la alcaldesa de València ha recordado cómo el cauce del río Turia es el resultado de "una circunstancia dramática, la riada del 57", una tragedia que dio paso a un proyecto para desviar el curso del agua y "proteger a la población", generando "una gran infraestructura que ha dado mucho de sí en esta última dana, que es el Plan Sur". "Si hace 60 años, con las circunstancias y condiciones técnicas que tenían, con los medios de los que disponían, fueron capaces de desviar el cauce de un río, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora?", ha reconocido.

Así pues, la primera edil ha reiterado la reivindicación de crear un Plan Sur metropolitano. "Un plan de infraestructuras en estos momentos es necesario, una visión metropolitana es necesaria y adelantarse a lo que pueda pasar es necesario", ha defendido Catalá, quien ha apuntado que, al igual que el Ayuntamiento de València ha impulsado un Plan de Infraestructuras Críticas 2027-2031, el área metropolitana "ha de hacer su propia planificación a través del EMSHI, EMTRE y las entidades metropolitanas para que los suministros básicos de nuestros municipios nunca queden comprometidos, las infraestructuras respondan y para que las comunicaciones funcionen".

La responsabilidad de los medios de comunicación, ha concluido, es la de "contrastar las noticias, contar la verdad, decir las cosas de forma honesta". "Así que sí, hay muchas cosas que me unen con Levante-EMV: la vocación de servicio público, la intuición, el pragmatismo y la responsabilidad", ha insistido la primera edil, quien ha agradecido el poder disfrutar de este encuentro en un "ambiente distendido, lejos de la polarización y de los debates".