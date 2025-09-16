La Generalitat pide al Gobierno una vía rápida para cobrar por los 800 coches de la dana 'en el limbo'

La dana afectó a casi 140.000 vehículos que fueron arrastrados por la riada con mejores o peores consecuencias. De ellos, 800 se encuentran en un limbo burocrático porque no han sido encontrados y, por tanto, los dueños no pueden recibir el documento de baja para reclamar su importe al Consorcio de Compensación de Seguros, como publicó Levante-EMV la pasada semana. Después de esto, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Hacienda, solicita al Ejecutivo un proceso extraordinario para otorgarles la baja definitiva y que puedan cobrar la indemnización.

Según explicaba ayer la consellera Ruth Merino, estos propietarios cuenta con la baja provisional, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) no puede "dar definitivamente de baja a estos vehículos, a menos que exista un peritaje que acredite que son inservibles y, por tanto, su destino es el achatarramiento". Sin esta acreditación, los propietarios no pueden acceder a la compensación del Consorcio de Seguros, ni tampoco a las ayudas adicionales concedidas por la Generalitat.

Carlos Mazón y la consellera de Hacienda, Ruth Merino, en una imagen de archivo. / Germán Caballero

No poder cobrar ninguna ayuda

Merino reclama al Gobierno una solución porque "la competencia para emitir esa declaración" corresponde a la DGT. Pese a esto, asegura que la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) está "realizando todas las gestiones necesarias para garantizar que las personas afectadas" puedan "conserva sus ayudas". En este sentido, la miembro del Consell reconoce ser consciente de "la inquietud y la impotencia que esta circunstancia genera a cientos de afectados y en ningún caso queremos llegar a esta situación".

Hacienda ya se ha dirigido a la DGT para pedirles que se habilite "en el menor tiempo posible" un procedimiento extraordinario para que, de oficio, se pueda tramitar la baja definitiva de estos 800 vehículos en el limbo burocrático.

Desde el comisionado del Gobierno de España para la dana aseguran que están buscando soluciones administrativas o normativas para desbloquear este bucle imposible de resolver a día de hoy, como publicaba este periódico en su edición digital el pasado 15 de septiembre. La imposibilidad de cobrar las ayudas del Consorcio está explicitada en la propia web de la entidad. “El Consorcio de Compensación de Seguros, en virtud del contrato de seguro que da cobertura a los daños de su vehículo, no puede indemnizar los daños en tanto en cuanto no tenga verificación de los daños en el mismo. Una vez que las campas actualmente habilitadas por los distintos ayuntamientos se hayan vaciado, el Consorcio analizará, caso por caso, las acciones a llevar a cabo”, se afirma en el apartado de preguntas frecuentes de la web.

Hasta 4.000 euros a devolver

La situación ha llevado a que haya gente que haya cobrado la ayuda y ahora no pueda acreditar la baja definitiva del vehículo. Es el caso de José García, cuyo taxi fue afectado por la dana. Lo localizó en una campa de Paiporta, le hizo fotos y presentó los trámites para cobrar la indemnización. Cuando vaciaron la campa, el coche ya no estaba, y con él se perdió la posibilidad de obtener el certificado de baja definitiva. Ahora, tiene hasta final de año para presentar esa baja que le es imposible obtener y, de lo contrario, tendrá que devolver 4.000 euros en ayudas de la Generalitat. Aún busca por desguaces y campas el número de licencia 2052.