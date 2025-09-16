El Consejo de Informativos de TVE defiende la publicación del audio del Cecopi y cuestiona la actuación de À Punt

"À Punt era el medio encargado de grabar en el interior del Cecopi y, como tal, no puede hurtar ni esconder información de interés público; es su obligación compartirla". Así defiende el Consejo de Informativos de TVE a sus compañeros de València a la vez que cuestiona la actuación de À Punt ante la polémica de las imágenes del Cecopi del 29 de octubre durante un mudo de la reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y que fueron reveladas y emitidas con sonido por TVE.

El organismo emite un comunicado en el que, de entrada, "felicita" a los profesionales del CT de Valencia de TVE "por conseguir esos audios de gran relevancia informativa, que pueden ser clave para llegar a conocer la verdad". Además, también felicita "a la anterior dirección del centro por crear un equipo de investigación centrado en esta catástrofe, que ha dado, entre otros frutos, esta importante exclusiva".

Tras las felicitaciones, el Consejo de Informativos de TVE entra en materia y rechaza "las acusaciones" de mala praxis vertidas por À Punt en sus informativos en las que aseguró que la emisión de ese sonido vulnera el código deontológico del periodismo" y lamentaban que se les quisiera situar "en medio de una pelea con finalidades partidistas". "No encontramos fundamento alguno que sostenga dicha crítica", afirman desde el Consejo de Informativos de la televisión estatal.

Por ello, desde el organismo recalcan que "realizar una grabación pool tiene como objetivo evitar que, en ciertos lugares, entren un gran número de medios gráficos que puedan entorpecer o alterar el normal funcionamiento de un organismo. En este caso, À Punt era el medio encargado de grabar en el interior del CECOPI y, como tal, no puede hurtar ni esconder información de interés público; es su obligación compartirla".

Y añaden: "Lamentamos que se viertan declaraciones en la citada televisión autonómica, aunque sea por parte de contertulios, en las que se insinúa que TVE pudo cometer un delito (en relación a declaraciones como 'Habría que ver si RTVE ha pagado por esas imágenes, porque estaríamos hablando de un delito bastante importante')", ya que este tipo de "afirmaciones, sin estar fundamentadas en pruebas, solo pueden entenderse desde el ánimo de difamar".

El comunicado destaca que À Punt "utilizó la imagen de una profesional de TVE en su informativo cuestionando su profesionalidad. No creemos que la misión de una cadena pública sea el señalamiento de periodistas".

Por último, el comunicado concluye "animando a nuestros compañeros de RTVE Valencia a que sigan informando, pese a quien pese. Porque nuestro objetivo es siempre buscar la verdad".