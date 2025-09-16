En Directo
Directo: El encuentro comarcal de Levante-EMV da el pistolezado de salida al curso político con el recuerdo de la dana
Más de 200 alcaldes, alcaldesas y representantes municipales están citados en la terraza del Hotel Novotel para celebrar el papel del periodismo local
Hace casi un año de las terribles inundaciones provocadas por la dana del 29-O y sus efectos siguen palpables en el día a día. El recuerdo de las víctimas, sus consecuencias y los retos que plantea la reconstrucción y los trabajos para evitar otra tragedia protagonizarán el encuentro comarcal que organiza Levante-EMV en la terraza del hotel Novotel, de València, para arrancar el curso político.
Así, más de 200 alcaldes y alcaldesas y representantes municipales de la provincia de Valencia y la comarca de la Marina Alta están citados en la terraza del Hotel Novotel para poner de manifiesto el valor del periodismo local a través de las administraciones que trabajan más cerca de la ciudadanía: los ayuntamientos. Este año, además, el acto estará cargado de emotividad, ya que se recordará a los municipios duramente afectados por la riada del 29 de octubre.
Celebrar el «hiperlocalismo»
Las cifras de audiencia refuerzan la implantación de Levante-EMV en todo el territorio. Es la cabecera que eligen los vecinos y vecinas de las comarcas valencianas para informarse día a día. Es por ello que el periódico quiere recibir a sus alcaldes y alcaldesas y compartir juntos esta convivencia necesaria para la democracia. El acto de esta tarde cuenta con el impulso de València Turisme de la Diputación de València, À Punt, Grupo Simetría, Ayuntamiento de Canet, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y Aqualia, y la colaboración de Verevents.
