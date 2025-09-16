Directo: El encuentro comarcal de Levante-EMV da el pistolezado de salida al curso político con el recuerdo de la dana

Hace casi un año de las terribles inundaciones provocadas por la dana del 29-O y sus efectos siguen palpables en el día a día. El recuerdo de las víctimas, sus consecuencias y los retos que plantea la reconstrucción y los trabajos para evitar otra tragedia protagonizarán el encuentro comarcal que organiza Levante-EMV en la terraza del hotel Novotel, de València, para arrancar el curso político.

Así, más de 200 alcaldes y alcaldesas y representantes municipales de la provincia de Valencia y la comarca de la Marina Alta están citados en la terraza del Hotel Novotel para poner de manifiesto el valor del periodismo local a través de las administraciones que trabajan más cerca de la ciudadanía: los ayuntamientos. Este año, además, el acto estará cargado de emotividad, ya que se recordará a los municipios duramente afectados por la riada del 29 de octubre.

Celebrar el «hiperlocalismo»

Las cifras de audiencia refuerzan la implantación de Levante-EMV en todo el territorio. Es la cabecera que eligen los vecinos y vecinas de las comarcas valencianas para informarse día a día. Es por ello que el periódico quiere recibir a sus alcaldes y alcaldesas y compartir juntos esta convivencia necesaria para la democracia. El acto de esta tarde cuenta con el impulso de València Turisme de la Diputación de València, À Punt, Grupo Simetría, Ayuntamiento de Canet, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y Aqualia, y la colaboración de Verevents.