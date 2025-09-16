El municipalismo une fuerzas con el recuerdo de la dana todavía muy presente

Levante-EMV congregó este martes, un año más, a una amplia representación del poder municipal valenciano para celebrar una nueva edición del Encuentro de la Información Comarcal, con el que la cabecera pone en valor el papel que ejercen diariamente sus delegaciones comarcales –la Safor, l’Horta, la Ribera, el Camp de Morvedre o la Costera-la Canal-la Vall d’Albaida—, así como las secciones de València y Comarcas, para ofrecer a sus lectores la mejor información de cercanía y proximidad, tanto en su edición impresa como digital.

El encuentro, que contó con el impulso de València Turisme de la Diputación de València, À Punt, Grupo Simetría, Ayuntamiento de Canet, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y Aqualia, y la colaboración de Verevents, tuvo lugar en el recientemente reinaugurado Hotel Novotel de València. En su sky bar con visión 360 º de la ciudad se dieron cita más de 200 alcaldes y alcaldesas, así como concejales, de los pueblos de la provincia de València y la comarca de la Marina Alta que participaron en una jornada en la que estuvo muy presente el recuerdo a las víctimas de la dana que asoló la provincia de València el pasado 29 de octubre.

Desde el fatídico día de la riada histórica, y hasta hoy, Levante-EMV ha hecho una cobertura cercana a través de sus delegaciones, desde los barrios y las calles de los municipios, dando voz a los vecinos y vecinas que más lo necesitaban, con multitud de historias humanas y realidades locales que siguen precisando de la atención de los medios.

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll. / L-EMV

A ello hizo referencia durante su discurso el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, quien fue el encargado de inaugurar el acto, que estuvo moderado por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás. El directivo del grupo editorial al que pertenece Levante-EMV recalcó la labor de los gobiernos locales tras la dana del pasado 29 de octubre. "Ante una situación adversa están dando la cara y se están dejando el alma para que sus pueblos y vecinos salgan adelante". Además, el presidente de Prensa Ibérica resaltó el papel de Levante-EMV durante los últimos meses para llevar a los ciudadanos la información más fiable sobre la riada: "Lo hizo en los días más difíciles y sigue haciéndolo hoy para tratar de aclarar cuanto haya que esclarecer".

A continuación fue el turno del presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó. El popular recalcó que "la mayoría de los alcaldes dejó de lado los colores tras la tragedia" para ayudar a sus municipios a salir de una situación dramática. Asimismo, Mompó incidió en la necesidad de planificar y coordinarse para "estar preparados ante nuevas catástrofes que sabemos que llegarán".

Mompó durante el encuentro comarcal de Levante-EMV / F. Bustamente

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ejerció un año más como anfitriona del acto, recordó que València vivió un episodio similar hace más de 60 años: "Si nuestros padres y abuelos fueron capaces de desviar el curso de un río, qué deberíamos de ser capaces de hacer nosotros ahora"; y remarcó la necesidad de crear un nuevo plan de infraestructuras para el área metropolitana de la ciudad.

El momento más emotivo de la velada tuvo lugar durante el último turno de discursos, en el que intervinieron tres alcaldes de los municipios afectados por la dana en l’Horta Sud: José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví; Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja; y Guillermo Luján, alcalde de Aldaia. Todos ellos recordaron la dureza de las primeras horas de aquella fatídica jornada y coincidieron en señalar el papel que ejerció Levante-EMV para ofrecer información veraz en un momento crítico.

El encuentro se cerró con un cóctel que contó con ambientación musical y en el que los ediles pudieron aprovechar para intercambiar opiniones y propuestas.

El director de Levante-EMV, Joan Carles Martí, junto a la alcaldesa de València, María José Catalá / F.Bustamente

Todos los asistentes

El acto logró reunir a representantes municipales y autoridades de prácticamente todos los rincones de la provincia de València y de la comarca de la Marina Alta.

Así, a la ya citada alcaldesa de València, María José Catalá, y al presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, se sumaron diferentes munícipes de la comarca de l’Horta, como son los casos de los alcaldes y alcaldesas de Alaquàs, Albal, Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja, El Puig de Santa Maria, Godella, Llocnou de la Corona, Manises, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Paiporta, Paterna, Picanya, Puçol, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Sedaví, Silla y Xirivella.

También contaron con amplia representación otras comarcas cercanas a València capital, como son los casos del Camp de Morvedre, de donde estuvieron presentes, entre otros, los consistorios de Algímia d’Alfara, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet de Berenguer, Petrés, Quartell y Sagunt; del Camp de Túria, que contó con la presencia de los alcaldes y alcaldesas de Bétera, Llíria, Loriguilla, Marines, Olocau, la Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, Serra y Vilamarxant; de La Hoya, con Buñol, Chiva, Godelleta, Macastre y Yátova; o de la Ribera, que dispuso de una amplia representación con cargos municipales de, entre otras localidades, Albalat de la Ribera, Alberic, Algemesí, Alginet, Almussafes, Carcaixent, Carlet, Catadau, Cullera, Fortaleny, Guadassuar, L’Énova, Massalavés, Montroi, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Real, Senyera y Sollana.

Foto de grupo del encuentro comarcal de Levante-EMV / F. Bustamante

Pero al Encuentro de la Información Comarcal de Levante-EMV también acudieron alcaldes, alcaldesas y otros cargos de municipios más alejados del Cap i casal. Así, por ejemplo, de la Safor, estuvieron presentes Bellreguard, Gandia y l’Alqueria de la Comtessa; de la Costera no fallaron delegaciones Vallada y Xàtiva; de Los Serranos, con Andilla, Benagéber, Bugarra, Gestalgar, Pedralba, Titaguas y Villar del Arzobispo; de la Vall d’Albaida, con Albaida, Alfarrasí y Benigànim; de la Canal de Navarrés, con Bicorp y Navarrés; el Valle de Ayora-Cofrentes, como Zarra; o Requena-Utiel, con Sinarcas, Utiel y Venta del Moro.

Incluso de la provincia de Alicante, donde Levante-EMV cuenta con delegación propia en la comarca de la Marina Alta, hubo participación con representantes de Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Ondara, Pedreguer, Xàbia y Xaló que no quisieron perderse una cita, que sirvió para empoderar a los ayuntamientos.