Mompó defiende "la grandeza" de la política y la información local

El presidente de la Diputació de Valencia, Vicent Mompó, centró su intervención durante el Encuentro de la Información Comarcal de Levante-EMV, como no podía ser de otro modo, en el recuerdo de la dana.

Mompó destacó el papel de aquellos alcaldes y alcaldesas que "dejaron de lado colores y siglas políticas para trabajar coordinadamente con una única prioridad: proteger a quiénes más lo necesitaban".

Asimismo, el presidente de la Diputació de Valencia apuntó que, durante esos días, se vio "la grandeza de la política local, de la cual deberíamos aprender todos los políticos".

En este punto, Mompó subrayó que el organismo que preside asumió desde el primer día el papel de ser útiles para la sociedad. "Cada iniciativa y proyecto que hemos impulsado tiene el objetivo de impulsar lo local para garantizar que nuestras comarcas sean prósperas".

El encuentro comarcal de Levante-EMV, en imágenes / D. Tortajada/F.Bustamante/ JM. López/. F. Calabuig

Además, lanzó una advertencia: "No podemos quedarnos en la gratitud ni el recuerdo. Sabemos que llegarán nuevas catástrofes y necesitamos estar preparados con infraestructuras que resistan, una planificación que proteja y una coordinación eficaz entre administraciones".

Para ello, según Mompó, "es fundamental contar con medios como Levante-EMV que alcen la voz y recojan nuestras reivindicaciones para exigir donde haga falta que nuestra tierra no es menos que ninguna otra".

El presidente de la Diputació de Valencia reconoció que la fuerza de lo local está en que "no necesita grandes titulares para cambiarlo todo, sobra con contar historias que emocionan sin hacer ruido, protagonizadas por vecinos y vecinas que se ayudan".

Momó en el encuentro comarcal de Levante-EMV / Levante-EMV

Por último, Mompó abogó por la responsabilidad de políticos y medios de comunicación para construir una provincia más fuerte, unida y preparada para los retos futuos. "Levante-EMV lo ha demostrado con un trabajo constante y diario, dedicando cada edición comarcal a reflejar la vida de nuestros pueblos. Cada noticia ha sido un espejo en el cual vernos".