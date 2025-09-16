Gan Pampols: un fontanero (de uniforme) en tiempo de guerrillas

Llevo unos días dando vueltas a si la marcha del vicepresidente Francisco José Gan Pampols es lo más normal del mundo o un fracaso en toda regla de quien lo eligió y de quien se dejó elegir.

Es verdad que el alto militar dijo que estaba para cumplir una misión y regresar luego a su retiro, pero no es menos verdad que nadie (ni él mismo) esperaba que tomara la puerta tan rápido: al cumplirse un año de la riada y once meses después de asumir el cargo en lo que ha quedado, sobre todo, como un golpe de efecto.

En aquellos primeros días, cuando alguno le solía preguntar por su papel político, él solía responder con la metáfora de que existía una avería y era “el fontanero” al que habían llamado para arreglarla y que ahí acababa su trabajo.

Su función era la reconstrucción (su vicepresidencia, segunda, lleva el apellido de “para la Recuperación Económica y Social”), aunque finalmente se ha dedicado a planificarla y punto. De la ejecución ya se puede ocupar cada conselleria, es el argumento que ofrece ahora la Generalitat.

Se da por hecho que (por lógica) el president, Carlos Mazón, no mantendrá la vicepresidencia de Gan, pero si la reconstrucción continúa siendo el gran objetivo de la legislatura, como ha asegurado el jefe del Consell, es difícil de sostener que no haya una figura de alto rango coordinando a los distintos departamentos, a los que costó .

Si Gan Pampols pensó en un principio que podía ocuparse de esta tarea, la política (así, en general) se ha encargado de disuadirlo. La reconstrucción requiere coordinación entre administraciones y esa ha sido (y es), según los que han estado cerca del teniente general, su gran “desilusión”. Las buenas relaciones personales con el excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel no fueron suficiente para derribar ese muro y la reclamada comisión mixta ni es ni tiene visos de ser. Gan la reclamó directamente al ministro de Política Territorial. También por escrito al presidente del Gobierno. Sin éxito. Al Ejecutivo de Pedro Sánchez le pesa cualquier paso que suponga exhibir algún tipo de complicidad con Mazón, que considera que no ha asumido responsabilidades por la dana.

Ese consenso imposible con la Administración central no ha sido el único factor disuasorio de la política. De las sesiones de control de las Corts solía salir frenético. Han sido tiempos de debates airados y de guerrilla dialéctica 'in crescendo'. Con el factor adicional de que, a diferencia del resto de miembros del Consell, él era blanco de las críticas de Vox, aunque la ira se ha ido apagando. Se va como llegó: sin entender el origen de esa desaprobación ultra ni el porqué de su contención.

Y se va también mirando de reojo que nadie pueda decir de él que está cobrando y sin ocupaciones, lo que evidencia que ha pesado toda la polémica inicial sobre su retribución, cuando la Generalitat modificó el límite máximo que podían percibir los altos cargos. Así que el 'fontanero' deja los planes para reparar la avería (mejores o peores), pero que se ocupen otros de la mano de obra.