El Gobierno destina más de 1.241 millones del Plan de Recuperación para reforzar las zonas afectadas por la dana

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enfocada a reforzar la respuesta y potenciar la resiliencia económica de las zonas gravemente afectadas por la dana de octubre de 2024, como la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Esta medida recoge una inversión de 1.241 millones de euros de fondos europeos para fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales y proporcionar al tejido productivo español nuevas herramientas para enfrentar los retos derivados de fenómenos meteorológicos extremos y otras perturbaciones externas.

La Adenda da cobertura financiera a los gastos ejecutados tras la activación de ayudas urgentes para la reconstrucción de los municipios afectados por la dana de octubre y abre una fase orientada a su resiliencia y modernización económica. En este sentido, la Adenda responde a los daños derivados de fenómenos climáticos extremos e incorpora un enfoque de resiliencia amplia frente a shocks económicos, como los relacionados con el comercio internacional y los cambios arancelarios repentinos, que pueden tensionar las cadenas de suministro y las economías regionales. Con ello, se refuerza la creación de estrategias integradas que protejan tanto frente a los riesgos medioambientales como frente a las vulnerabilidades económicas.

Seis bloques principales

Las actuaciones que recoge la Adenda se estructuran en seis bloques principales: Movilidad e infraestructuras verdes y sostenibles: que engloba la recuperación urgente de infraestructuras críticas de transporte dañadas por la DANA. Incluye la reparación de líneas ferroviarias, estaciones, servicios de transporte alternativo y la sustitución de vehículos siniestrados con modelos de cero emisiones. Rehabilitación de infraestructuras hídricas (cauces, presas, regadíos), restauración hidrológico-forestal; mejora de predicción meteorológica y sistemas de alerta.

Trabajos para quitar la basura arrastrada por la dana en l'Albufera / Daniel Tortajada

Emergencias en tiempo real

Prevención y lucha contra catástrofes naturales: mediante la nueva constelación atlántica ESCA+, satélites de observación de la Tierra para monitorizar emergencias y fenómenos climáticos en tiempo casi real, reforzando la capacidad de respuesta. Oportunidades de empleo para la reconstrucción y dinamización socioeconómica de las zonas afectadas.Evaluación de programas de apoyo a la internacionalización de las empresas afectadas por la dana y para hacer frente a la crisis arancelaria, a través del refuerzo de programas de ICEX para apoyar a empresas exportadoras, diversificar mercados y mitigar el impacto de tensiones comerciales.

Liquidez e inversión

Fortalecimiento de la resiliencia de los sectores productivos ante crisis externas, con una línea de financiación ICO para garantizar liquidez, inversión y adaptación de empresas frente a shocks arancelarios. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado la importancia de esta Adenda, que ha sido recientemente presentada a la Comisión Europea, “para fortalecer la resiliencia de nuestro país ante desastres naturales y otras crisis, que cada vez son más frecuentes”, subrayando el compromiso del Gobierno con el desarrollo sostenible del país y el uso eficiente de los fondos europeos del Plan de Recuperación