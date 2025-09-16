El Ivass anuncia una "auditoria forense" sobre los años de gestión del Botànic

La directora general del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass), María José Rico, ha anunciado una auditoría forense de la gestión realizada por el Gobierno del Botánic, para adoptar las medidas pertinentes "sobre las deficiencias detectadas" en los distintos informes de la Viceintervención General de Control Financiero y Auditorías de la Generalitat durante ese periodo en la entidad. "Una época en la que se llevó a cabo una pésima gestión durante años que derivó en alerta de irregularidades constantes e informes de intervención desfavorables en materia de contratación, contratos menores y gastos injustificados", ha asegurado.

Esta ha sido la reacción del Consell al anuncio de Compromís de llevar ante la Fiscalía al Ivass por la gestión realizada durante 2024 tras un informe de intervención que alerta de distintas irregularidades. Rico ha asegurado que, al llegar al Ivass, "nos encontramos una gestión deplorable del Botànic desde todos los puntos de vista, especialmente, en materia de contratación y personal", y ha incidido en que "con el objetivo de revertir esta situación y regularizar la gestión, con diligencia y trasparencia, hemos puesto en marcha una serie de medidas que son un hito en la entidad".

La directora general ha explicado que la Viceintervención realiza todos los años un informe de auditoría donde se analizan las cuentas, contrataciones y procedimientos en general y se indica lo que no se hace bien para que se rectifique. Sin embargo, desde que gobernó Compromís en 2015, "los informes en materia de contratación empezaron a indicar irregularidades sin que la dirección de Compromís atendiera las recomendaciones y derivaron en informes desfavorables desde 2021". Así, María José Rico ha criticado el intento de Compromís de manipular con falsedades y la amenaza de una "denuncia boomerang que ataca directamente a la gestión que ellos mismos hicieron durante sus ocho años de Gobierno" y ha destacado que "la nueva dirección ha puesto coto a los desmanes que realizaron".

La directora general ha recriminado que "ahora los diputados de este partido se atreven a decir que el Ivass tiene 1.173.362 euros de gastos sin expediente de contratación faltando a la verdad, porque este importe es el que se destina a pagar los contratos vencidos durante su gobierno y que esta dirección está sacando a licitación. Sorprende que obvien su propia mala gestión, cuando por el mismo concepto, y según consta en los Informes de los distintos ejercicios, la dirección de Compromís en el Ivass gastó más de 1.282.000 euros en 2020 y un total de 941.000 euros en 2019", al tiempo que ha aseverado que en el último ejercicio "no ha habido ni una factura por servicios no prestados y todo se ha explicado y justificado ante la intervención".

Rico ha denunciado que Compromís "miente e intenta engañar a la opinión pública cuando la realidad es que su gestión provocó sucesivos informes desfavorables de la intervención en materia de contratación y personal" y se ha referido al supuesto "uso indebido de la contratación menor, cuando los datos hablan por sí solos".

Contratos menores y con fraccionamiento

En concreto, Rico ha recordado que el Botánic realizó en su primer año de gobierno completo en 2016 en el Ivass contratos menores "por más de 1,1 millón de euros, mientras que en 2021 superó los 2,4 millones de euros en contratos menores. En 2022 superó la ingente cantidad de 3 millones de euros y en 2023 llegó hasta 2,8 millones. Sin embargo, en 2024 apenas se llegó a un millón de euros, por lo que la nueva dirección del Ivass está trabajando ingentemente y en el último ejercicio ha logrado a reducir a un tercio el importe de contratos menores, tal como se expone en la memoria de gestión, donde se evidencia el paso de 556 contratos menores en 2016 a los 15 del último ejercicio".

Además, la viceintervención, en su auditoría del ejercicio 2019 indica que, "en función de la naturaleza, los importes y/o la duración de sus necesidades, la entidad ha realizado diversos contratos menores a lo largo del ejercicio que debieran haberse adjudicado ordinariamente utilizando procedimientos en los que se aplique una pluralidad de criterios de adjudicación basados en principios de mejor relación calidad-precio", lo que "implica que se han utilizado fraccionamiento de contratos".

Por otra parte, ha recriminado la "acusación infundada y repugnante diciendo que facturamos 570.054 euros en asesoramiento y consultoría sin que conste la justificación, acusándonos de desvío de fondos público, cuando esto solo denotan su incompetencia ya que los citados contratos obedecen a servicios esenciales, en concreto, la vigilancia y seguridad de la residencia y centro ocupacional PRAGA del Ivass en Rocafort por un periodo de cuatro años y también al contrato de representación procesal de curatelados por la Generalitat a través del Ivass por un periodo de dos años".

Plan de acción

"Un cúmulo de despropósitos -continúa asegurando la directora general- frente a la inacción y desidia de Compromís durante su lamentable gestión en Ivass en sus ocho años de desgobierno del Botànic, y que la nueva dirección de este Consell ha intentado reconducir". En concreto, ha recordado que, en el mismo momento en el que se recibió el informe de 2023, que se publica en agosto de 2024, la dirección del Ivass se puso en marcha, en línea con los hitos que se iban logrando, y aprobó en diciembre de 2024 un plan de acción que ya se está implementando, donde se priorizan las recomendaciones de la viceintervención".

Entre ellas, ha enumerado las siguientes: “hemos aprobado el primer plan de contratación en la historia de la entidad, el primer código ético, un sistema de control interno de riesgos en materia de contratación, regularizado los pagos por caja fija, se ha implantado el sistema digital de expedientes de contratación y facturas, y, en la actualidad, se está implantando una nueva herramienta informática para la gestión de las personas usuarias en todos los centros, se ha avanzado en la puesta en marcha del procedimiento en materia de pagos y hemos hecho una importante inversión de 2 millones de euros en digitalización de la entidad para aumentar el control y la transparencia”.

María José Rico ha reiterado que "con su denuncia, Compromís sólo busca una notoriedad de la que carece con sus políticas y propuestas", y ha asegurado que, desde el Ivass, "vamos a solicitar una auditoría forense para comprobar la gestión heredada".