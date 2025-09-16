Encuentro de la Información Comarcal
Javier Moll reconoce la labor de los alcaldes de la dana: "Gracias por su esfuerzo y les animo a seguir con la misma determinación"
El presidente de Prensa Ibérica aplaude el trabajo de los regidores y regidoras de los municipios más afectados por la riada del 29 de octubre durante su discurso en el Encuentro de la Información Comarcal
El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, no ha querido ni ha podido olvidarse de los pueblos más afectados por la dana durante el discurso que ha ofrecido en el Encuentro de Información Comarcal, organizado por Levante-EMV y celebrado esta tarde de martes en València.
Este foro, que ha reunido a más de 260 alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de la provincia de Valencia y la comarca de la Marina Alta, ha sido testigo de las palabras de agradecimiento del presidente de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece esta cabecera, a los primeros ediles de las localidades que sufrieron la devastación de la riada del 29 de octubre.
"Cuando en la edición anterior de este encuentro les decía que el municipalismo es esencial para acercar la gestión pública a los ciudadanos (...) no podía imaginarme hasta qué punto la crudeza de una tragedia como la vivida iba a a poner a prueba poco después el enorme valor que tienen los municipios para afrontar las mergencias y la recuperación", explicaba Javier Moll al inicio de su conferencia.
El reconocimiento hacia la labor de los gobiernos locales durante estos meses de rehabilitación de los municipios y la gratitud hacia los alcaldes y alcaldesas por su trabajo para la recuperación de sus territorios ha sido una constante en sus palabras: "Ante esta situación adversa, están dando la cara y se están dejando el alma para que sus pueblos y vecinos salgan adelante. Hoy es un día para resaltarlo, darles las gracias por todo su esfuerzo y animarles a seguir con la misma determinación porque aún hay mucho trabajo por hacer", manifestaba.
Soluciones prácticas y altura de miras
Durante su intervención, el presidente de Prensa Ibérica ha pedido también que quienes gestionan la recuperación de las zonas afectadas velen por los intereses de los ciudadanos en la rehabilitación de todo los destruido, y que la reconstrucción "no conduzca a un modelo urbanístico que anteponga los intereses económicos al bienestar de las personas". Para ello son necesarias "soluciones prácticas, menos burocracia, más prevención y altura de miras", reivindicaba Moll.
La información de cercanía
Precisamente uno de los objetivos de este encuentro es poner el valor la información de cercanía, la que tiene vocación de proximidad y que apela a directamente a los lectores y sus preocupaciones. Exactamente la misma posición que ocupan los dirigentes locales respecto a sus vecinos. "Es en la política local donde encontramos la vocacion verdadera de servicio público", ha compartido.
Por ello, Javier Moll ha resaltado también el papel de Levante-EMV que ha informado sobre la dana y sus consecuencias "en circunstancias muy complejas" durante estos meses llevando a cabo "un despliegeue sin precedentes" para llevar a los ciudadanos la información más fiable sobre la riada. "Lo hizo en los días más difíciles y sigue haciéndolo hoy para tratar de aclarar cuanto haya que esclarecer", ha aseverado.
Pioneros en periodismo local
El presidente del grupo editorial Prensa Ibérica ha querido también rememorar la historia de Levante-EMV y sus más de 150 años de vida. Esta cabecera fue pionera hace casi 40 años al ser la primera en lanzar, en 1987, la primera edición comarcal, la de la Safor, a la que seguirían la de l'Horta, la Ribera, el Camp de Morvedre y la Costera- la Canal-la Vall d'Albaida.
También ha destacado el proyecto CRónicas, una ambiciosa apuesta por el periodismo hiperlocal que ya se ha desplegado en casi todas las comunidades autónomas y que tiene vocación de seguir ampliándose, ratifican su compromiso por seguir llevando el periodismo de calidad y cercanía hasta el último rincón del país.
"La cercanía es nuestra especialidad, la de Levante-EMV y del conjunto de Prensa Ibérica", afirmaba Moll, "conocer lo que sucede a la vuelta de la esquina es una necesidad básica y ayuda a construir comunidad".
