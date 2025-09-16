Los jóvenes adelantan su Debate de Política General

La Facultad de Derecho de la Universitat de València sustituyó este lunes a las Corts para acoger una versión juvenil del Debate de Política General que se celebrará la próxima semana en la cámara autonómica. La cita que supone el pistoletazo al inicio de curso político ha tenido una previa con el encuentro organizado por el Consell de la Joventut entre los responsables de PP, PSPV y Compromís en el parlamento valenciano, que cambiaron su escaño en el hemiciclo por una silla frente a la versión humanizada de la justicia de Paco Roca.

En este 'Debat Jove', donde se presentó el último estudio sobre la situación social de la juventud valenciana, Mari Carmen Contelles (que sustituyó a su compañera Lucía Peral) por el PP; Cristina Martínez, del PSPV, y MJ Calabuig, de Compromís, tomaron el papel que la próxima semana tendrán Carlos Mazón, José Muñoz o Joan Baldoví, pero centrando sus discursos en los menores de 35 años. Por supuesto, la vivienda fue la principal protagonista.