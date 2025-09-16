La jueza de la dana pide a la Conselleria de Justicia más micrófonos y mobiliario para la declaración del presidente de la CHJ

La letrada de la administración de Justicia del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que investiga la causa de la dana, ha solicitado a la dirección general de Justicia de esta misma conselleria "el mobiliario necesario para las próximas declaraciones testificales señaladas, así como cinco nuevos micrófonos para la Sala de vistas nº 1, en previsión de la elevada asistencia", según una dior notificada hoy a las partes. La petición la formula el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja a petición de la Asociación de damnificados dana Horta Sud de València.

La elevada asistencia prevista se debe a la declaración, el próximo viernes, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Una declaración muy esperada porque el responsable del organismo de cuenca no ha realizado ninguna declaración pública sobre los acontecimientos del 29 de octubre desde el día de la dana. Polo también está en el punto de mira de la Generalitat, que acusa al organismo de cuenca de un presunto "apagón informativo" por no informar de la crecida del barranco del Poyo y que la magistrada ha descartado en la instrucción, a la vista de toda la información facilitada desde la CHJ.

Y no será la única comparecencia multitudinaria. Entre el medio centenar de testigos pendientes están los dos funcionarios de mñas alto rango al frente de la dana, a quien los dos políticos investigados (Salomé Pradas y Emilio Argüeso) derivan la responsabilidad de las decisiones adoptadas el 29-O. Se trata de Jorge Suárez y José Miguel Basset, el subdirector general de Emergencias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) y el exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, respectivamente.

La jueza, el fiscal y la LAJ de la dana han retomado en septiembre las declaraciones de los familiares de las víctimas de la dana, así como el primero del medio centenar de testigos de la causa de la dana pendientes. Unas comparecencias que vuelven a la sede judicial de Catarroja, por decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La Sala de Gobierno del TSJCV acordó el 23 de julio el regreso de todos los órganos judiciales de Catarroja a la sede de l'Horta Sud, gravemente afectada por la dana. Durante nueve meses los cinco juzgados de Catarroja se trasladaron a la Ciudad de la Justicia de València. Según informan fuentes oficiales del TSJCV, la decisión se basó en "un informe remitido por la Conselleria de Justicia", adelantado por Levante-EMV, en el que señalaba que la sede judicial de l'Horta Sud ya está "rehabilitada y plenamente operativa tras los daños sufridos a consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre".

Aunque la sala 1 de los juzgados de Catarroja es claramente insuficiente para una causa con un elevado número de personaciones. La consellera de Justicia destacó en una visita a Catarroja, que la sala estaba dotada con "doble estrado". Pero este doble estrado, de ocho plazas, debe acoger al fiscal, los abogados de las dos defensas y los cuarenta letrados de las acusaciones particulares y populares. Aunque habitualmente "no superan la docena" de letrados de forma presencial en las comparecencias, ya que existe la posibilidad de seguir en remoto las declaraciones de los testigos. Aunque no será el caso de la declaración de Miguel Polo, una de las más esperadas.

La junta de jueces de Catarroja pidió que la instrucción de dana se mantuviera en la Ciudad de la Justicia de València, ya que debe atender a víctimas de 21 juzgados de diez partidos judiciales y acoge a una cuarentena de abogados, entre acusaciones populares y particulares y defensas. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) hizo caso omiso a la petición de la junta de jueces de Catarroja y acordó que el juzgado de la dana volviera a la sede de l'Horta Sud basándose en "un informe de la Conselleria de Justicia".