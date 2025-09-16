València acoge hoy el Encuentro de la Información Comarcal de Levante-EMV

Encuentro de la Información Comarcal de Levante-EMV / ED

La trágica dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre puso de manifiesto el valor de la información de proximidad para la ciudadanía, aquella que se centra en los asuntos que afectan directamente a las personas. Desde el día de la riada histórica, y hasta hoy, Levante-EMV ha hecho una cobertura cercana, desde los barrios, las calles, los municipios, el territorio más afectado, dando voz a los vecinos y vecinas que más lo necesitaban, con multitud de historias humanas y realidades locales que siguen precisando de la atención de los medios.

Siendo conocedor de la importancia de acercar a la población aquello que verdaderamente importa, Levante-EMV ha hecho del «hiperlocalismo» una de sus grandes señas de identidad. La apuesta de esta cabecera por el periodismo local ha estado presente a lo largo de toda su historia. Prueba de ello es que fue el primer diario en abrir una edición comarcal. Concretamente, en la Safor en el año 1987. Desde entonces se han sumado otras como l’Horta, la Ribera, el Camp de Morvedre o la Costera-la Canal-la Vall d’Albaida. Así, Levante-EMV es el único medio en València que mantiene delegaciones comarcales.

También tuvieron en su momento sus propias delegaciones y ediciones Requena-Utiel-La Hoya-El Valle, y las provincias de Castellón y Alicante, con las cabeceras Levante de Castelló y Levante de Alicante. En la actualidad, la sección de Comarcas recupera en sus páginas toda la información relevante y cercana de las comarcas del Camp de Túria, Los Serranos y El Rincón de Ademuz, así como de las ya mencionadas Requena-Utiel, La Hoya y El Valle. Asimismo, diariamente ofrece una sección sobre la Marina Alta. Además, con las sinergias que ofrecen Mediterráneo e Información, ambos de Prensa Ibérica, este diario se ha consolidado como el gran referente de la prensa local en la Comunitat Valenciana.

Este impulso al «hiperlocalismo» se extiende a todo el Grupo Prensa Ibérica, que desde sus 23 cabeceras diarias de información general, se acercan al territorio, conocen la actualidad de todos los municipios y mantienen una relación cercana con las administraciones locales. Junto a esto, con proyectos como CRónicas, una ambiciosa apuesta por el periodismo hiperlocal que ya se ha desplegado en casi todas las comunidades autónomas y que tiene vocación de seguir ampliándose, ratifican su compromiso por seguir llevando el periodismo de calidad y cercanía hasta el último rincón del país.

Celebrar el «hiperlocalismo»

Las cifras de audiencia refuerzan la implantación de Levante-EMV en todo el territorio. Es la cabecera que eligen los vecinos y vecinas de las comarcas valencianas. Es por ello que el periódico quiere recibir a sus alcaldes y alcaldesas y compartir juntos esta convivencia necesaria para la democracia. Así pues, con el objetivo de promover la información de proximidad y realzar su estructura comarcal, Levante-EMV celebrará su Encuentro de la Información Comarcal esta tarde a las 18.30 horas, con el impulso de València Turisme de la Diputación de València, À Punt, Grupo Simetría, Ayuntamiento de Canet, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y Aqualia, y la colaboración de Verevents.

Así, más de 200 alcaldes y alcaldesas y representantes municipales de la provincia de Valencia y la comarca de la Marina Alta están citados en la terraza del Hotel Novotel para poner de manifiesto el valor del periodismo local a través de las administraciones que trabajan más cerca de la ciudadanía: los ayuntamientos. Este año, además, el acto estará cargado de emotividad, ya que se recordará a los municipios duramente afectados por la riada del 29 de octubre, muy cerca de cumplir el primer aniversario.

La cita tendrá lugar en este emblemático edificio de València, el Hotel Novotel, que ha sido totalmente restaurado y reinaugurado este año. Su sky bar es uno de los grandes atractivos por su visión 360 º de la ciudad.

Acto institucional

Tras el recibimiento a todos los invitados e invitadas, con la protocolaria foto de grupo, el encuentro constará de un acto institucional que abrirá con una bienvenida a cargo de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica. Después, será el turno del discurso de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València.

Tras su intervención, se dará paso a los alcaldes y alcaldesas de algunas de las localidades damnificadas por la dana. En primer lugar, hablará María José Catalá, alcaldesa de València, ciudad anfitriona del evento. Seguidamente, pronunciarán sus discursos José F. Cabanes, alcalde de Sedaví; Guillermo Luján, alcalde de Aldaia; y Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja. Sus palabras servirán para recordar los trágicos momentos que se vivieron con las inundaciones, destacar la solidaridad y resiliencia de los vecinos y vecinas, actualizar el estado de la reconstrucción de los municipios y valorar el papel trascendental de los medios de comunicación como Levante-EMV en esos duros momentos.

Para cerrar la jornada, habrá un cóctel que contará con ambientación musical en el que los ediles podrán aprovechar para intercambiar opiniones y propuestas.