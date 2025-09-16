Mazón felicita la jubilación a Amparo, la funcionaria que vaticinó su llegada al Palau
Carlos Mazón 'reapareció' este martes, aunque sólo en la esfera digital, para dar una calurosa despedida a Amparo, una funcionaria de la Generalitat que pone ahora rumbo a la jubilación. Tras varios días sin agenda oficial por unos problemas médicos, el president recurrió a sus redes sociales para publicar un vídeo en el que se le puede ver agradeciendo la labor prestada a esta trabajadora pública, que se muestra bastante cercana al jefe del Consell durante toda la grabación.
"¿Cómo no me has dicho que era tu último día?", le pregunta Mazón a Amparo, quien pese a lo distendido de la escena se niega a tutear al alicantino. "Usted siempre será para mí el president de la Generalitat", señala la funcionaria antes de dejar constancia de sus dotes de pitonisa o politóloga: "Cuando usted venía a la Diputación y vino una vez a un evento, cuando usted entró por la puerta yo le dije a mi compañera: es el próximo president de la Generalitat".
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Un cambio en el patrón meteorológico dejará consecuencias en el tiempo en Valencia en los próximos días
- No publicar el vídeo fue una decisión de la anterior dirección avalada por la actual
- La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
- Un accidente colapsa la A-7 hacia Barcelona
- Pilar Bernabé: 'Al anuncio de Catalá sobre el PAI del Grau solo le faltaban los Ferraris
- El nuevo vídeo de Emergencias eleva el tono de la oposición contra Mazón
- Sanidad retiene a 274 MIR para cubrir las especialidades con más vacantes