Mazón felicita la jubilación a Amparo, la funcionaria que vaticinó su llegada al Palau

Carlos Mazón 'reapareció' este martes, aunque sólo en la esfera digital, para dar una calurosa despedida a Amparo, una funcionaria de la Generalitat que pone ahora rumbo a la jubilación. Tras varios días sin agenda oficial por unos problemas médicos, el president recurrió a sus redes sociales para publicar un vídeo en el que se le puede ver agradeciendo la labor prestada a esta trabajadora pública, que se muestra bastante cercana al jefe del Consell durante toda la grabación.

"¿Cómo no me has dicho que era tu último día?", le pregunta Mazón a Amparo, quien pese a lo distendido de la escena se niega a tutear al alicantino. "Usted siempre será para mí el president de la Generalitat", señala la funcionaria antes de dejar constancia de sus dotes de pitonisa o politóloga: "Cuando usted venía a la Diputación y vino una vez a un evento, cuando usted entró por la puerta yo le dije a mi compañera: es el próximo president de la Generalitat".