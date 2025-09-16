Una profesora a la que Educación deniega su permiso: "No lo pedimos por gusto, sino para cuidar de nuestros hijos gravemente enfermos"

La hija de María tiene 3 años y necesita ir casi todos los días al hospital porque está gravemente enferma. Ella trabaja en un instituto de tardes, precisamente cuando su hija necesita la terapia, y lleva más de una semana sin verla más que para dormir. Su madre de 70 años ha sido la encargada de llevarla al hospital aunque la mujer ni siquiera conduce y ya tiene algunas dolencias.

La niña de María lleva enferma desde los 2 años, y cuando ocurrió aquello la profesora recibió un permiso remunerado para el cuidado de su bebé gravemente enfermo. Sin embargo, este año ha tenido que dejar a la niña sola mientras atraviesa la enfermedad ya que Conselleria de Educación se está retrasando para conceder estos permisos que, remarca, "no los pedimos por gusto, sino para cuidar de nuestros hijos que están convalecientes". Es uno de tantos casos en esa situación.

Actualmente hay unos 122 docentes que están en una situación parecida, y que este año han pedido permisos retribuidos del 50 al 99 % de la jornada para cuidar de sus hijos gravemente enfermos. Normalmente estos permisos se solicitan en julio y se suelen resolver antes de septiembre, para que los centros puedan tener al profesor sustituto antes de empezar el curso escolar. Algunos docentes ya han recibido estas ayudas, pero la gran mayoría siguen sin ellos, ya que las resoluciones llegan a cuentagotas.

Consecuencias de los retrasos

Conselleria de Educación prometió que el problema estaría resuelto este 1 de septiembre, pero finalmente no ha sido así. Según explican, la causa de las demoras es que Hacienda no tiene el presupuesto suficiente para duplicar las 122 plazas de profesores afectados.

Fuentes de Educación aseguran que está previsto que los sitios que faltan por cubrir se oferten este jueves 18 de septiembre, tras ir dando permisos poco a poco, especialmente a los docente scon un 99 % de reducción.

Esta situación está afectando a todas las partes, y la primera es la propia familia. "Esto es insostenible. Si se alarga mucho lo que va a pasar es que todos los profesores afectados intentarán cogerse la baja. Mi hija de 3 años me necesita, no puedo abandonarla porque va todos los días en el hospital", cuenta María. Ella, de momento, no ha pedido la baja porque confía en que su situación se debe resolver pronto, sin embargo, las personas que solicitaron un permiso del 50 % ni siquiera tienen una fecha estimada para su solicitud.

Explica que estas semanas está pasando un calvario en el que se está apañando como puede. "Trabajo hasta las nueve de la noche y solo llego para ver a mi hija dormida. Esta situación me afecta mucho, te fastidia también tu salud", cuenta.

Agujero en los centros

Otra consecuencia es el agujero que se está creando en los centros escolares con todos estos profesores de baja, algunas de las cuales ni siquiera se están cubriendo. "Al final te sabe mal por los alumnos, pero esta no es forma de empezar el curso. Otros afectados fueron al médico de cabecera y les dieron la baja porque los vieron mal, y el estudiantado se ha quedado sin profesor nada más empezar el curso", cuenta María.

Por otro lado, critica que otras bajas por enfermedad de los docentes o incluso por paternidad no se están cubriendo muchos centros, generando aún más perjuicio para el alumnado que no puede tener una educación en condiciones.

Sentimiento de abandono

Las familias aseguran que no tienen información directa por parte de Conselleria sobre lo que está sucediendo. "En las noticias dicen que es por Hacienda que no duplica las plazas, pero no nos dicen nada", cuenta María. En su opinión "deberían ayudar a los docentes en esta situación, no ponernos trabas".

La sensación es que "Conselleria no entiende nuestra situación" y se sienten "abandonadas". "Nosotras cumplimos; entregamos todos los informes y justificamos todo ¿Por qué ellos no cumplen?" se pregunta María.

Sustituciones sin bajas concedidas

Otro problema que denuncian los docentes afectados es el "caos" en las sustituciones. "Han salido ya las sustituciones cuando la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos tramitado el permiso ¿Cómo se van a cubrir si estamos en los centros?", se preguntan.

Es decir, que este problema -continúan- afecta también a aquellos que opten a esta sustitución sin saber que ni siquiera está el permiso concedido a la otra parte, y por supuesto a los centros que se encontrarán con un problema de organización al inicio de curso escolar.

Esta situación está provocando que algunos docentes ya se hayan cogido bajas por salud mental debido a la ansiedad que les provoca no poder estar cuidando de sus hijos e hijas, mientras esperan que se les aprueba el permiso para poder hacerlo mientras trabajan.