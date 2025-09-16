Personal sanitario
Sanidad mejora las condiciones del personal de Torrevieja, pero sigue sin negociar con las resonancias
La firma del acuerdo afecta al personal subrogado: mejora la retribución por guardisas y festivos y reduce la jornada anual de los turnos
La Conselleria de Sanidad ha firmado un acuerdo para mejorar las condiciones laborales del personal subrogado del departamento de Torrevieja y acercarlas a las de los funcionarios. El pacto permite actualizar su situación laboral e introducir medidas como la reducción de la jornada laboral para el personal con turnos, así como un aumento de la retribución de las guardias presenciales, la nocturnidad, los festivos y la turnicidad; estos serán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Estas medidas se suman a las acordadas en marzo de 2024.
Con la firma de hoy, Sanidad consigue acuerdos en todos los departamentos de salud revertidos -Alzira, Dénia, Manises y Torrevieja- pese a que los sindicatos optaban por una negociación conjunta. Quedan aún dos servicios también revertidos: el de los laboratorios de farmacia, cuya negociación sigue adelante; y el de los servicios de resonancias magnéticas. El personal de estos últimos critica la parálisis en la negociación desde el mes de mayo. "El personal tiene el mismo derecho que el resto a poder mejorar sus condiciones", expresa Eva Plana de UGT.
Críticas al Botànic
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien se ha trasladado hoy a Torrevieja, ha aprovechado para criticar la "reversión caótica" realizada "deprisa y sin planificación", en la "que primó la ideología" del gobierno del Botànic. El miembro del Consell defiende que la actual Conselleria está "subsanando" la situación "para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores y homogeneizar todos los regímenes jurídicos del personal".
En mayo de 2023, la anterior Conselleria y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para implantar una serie de medidas hasta 2028. Gómez critica que "quedó en un mero gesto" y "no se ejecutó su tramitación formal"; es cierto que las elecciones autonómicas se celebraron a finales de ese mes y que el actual Consell entró en julio. Por eso, el titular de Sanidad considera que la firma de hoy "el compromiso institucional con la estabilidad laboral, la equidad retributiva y la mejora continua de las condiciones de trabajo en el sistema sanitario público valenciano" y, además, supone "otro claro ejemplo de diálogo social"; una cuestión por la que le han llovido las críticas en esta legislatura, incluso desde el sindicato médico CESM, el más afín, en principio, al conseller.
Gómez ha resaltado también varias de las actuaciones llevadas a cabo en el departamento, como la inversión de cinco millones de euros en infraestructuras o la contratación de 60 facultativos, a través del decreto de plazas de difícil cobertura.
Las resonancias, a la espera
El personal subrogado de las resonancias muestra su descontento por la falta de negociación en la mejora de sus condiciones, paralizada desde mayo. En principio, los servicios de Valencia y Castellón deben negociar, por una parte, y los de Alicante, por otra, debido a las diferencias en sus condiciones actuales. Su reclamación incluye varias propuestas:
- el reconocimiento de la carrera profesional y antigüedad en su puesto de trabajo,
- una mejora de la jornada laboral,
- la posibilidad de poder participar en los programas de módulos y poder participar en las horas extra para reducir las listas de espera,
- la equiparación de la retribución de las guardias con el personal estatutario
- y el aumento de días de libre disposición según los trienios.
