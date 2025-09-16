La presidenta de las Corts, de Vox, rechaza invitar a las víctimas de la dana al debate de política general

La presidenta de las Corts, la dirigente de Vox Llanos Massó, ha asegurado este martes que la presidencia de la Cámara "no puede invitar directamente" a las asociaciones de víctimas de la dana para que estén presentes en el Debate de Política General que se celebra el próximo 23 de septiembre, tal y como le ha solicitado el PSPV, y ha recalcado que se trata de una cuestión "de cada grupo parlamentario", aunque ha afirmado que ella no tiene "ningún problema" de que acudan estos colectivos.

Massó ha recalcado que la solicitud para invitar a los colectivos de víctimas "era de un grupo parlamentario", en referencia al PSPV, y que "desde luego, cada grupo, de una u otra forma, podía invitar al pleno a quien sea". Los socialistas, que han acusado a la dirigente voxista y al PP de "dar la espalda" y "abandonar" a las víctimas con esta negativa, avanzan que invitarán a las asociaciones.

Massó se ha inhibido de la petición socialista aduciendo impedimentos legales. "Un pleno de Política General no es un pleno monográfico. Yo no tengo ningún inconveniente en que (los grupos parlamentarios) inviten a quien consideren oportuno, pero la solicitud era de un grupo parlamentario, no era de las asociaciones de víctimas", ha expuesto Massó, que ha indicado que desde la presidencia de las Corts "no se puede invitar directamente" a estas asociaciones.

Según ha apuntado, "eso se ha hecho normalmente en actos institucionales o en plenos monográficos sobre algún tema concreto", pero ha hecho hincapié en que el de la próxima semana "es un pleno de un Debate de Política General", el equivalente al Debate sobre el Estado de la Nación.

"Desde luego, cuando hay actos institucionales, sí que es la presidencia o la Cámara la que invita, pero en este caso había una solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y tanto este como el resto de grupos pueden invitar a quien consideren oportuno", ha agregado.

Además, preguntada por si considera oportuno que acudan los colectivos de víctimas de la dana a este debate, ha asegurado que ella no lo ve "ni conveniente ni inconveniente", puesto que cada grupo parlamentario "puede invitar a quien considere oportuno". "No tengo ningún problema en que vengan las víctimas, en que no vengan o que vengan quien consideren que tienen que venir, pero es cuestión de cada grupo parlamentario", ha insistido.

PSPV: Las Corts "da la espalda" a las víctimas

Para el PSPV la justificación de Massó, en la que implican al PP, es una "excusa absurda". El síndic socialista, José Muñoz, ha considerado "evidente" que la presidencia del parlamento puede "inviar a quien considere" a un debate de política general en el que lo sucedido el 29 de octubre apunta a tener un papel protagonista. Y ha recordado que aunque la preside Vox, la Mesa de las Corts está "controlada" por el PP.

Por ello, ha acusado a Vox y también a los populares de hacer en las Corts "lo mismo" que en la comisión de investigación de la cámara valenciana, donde todavía no se ha invitado a estos colectivos: "Quieren evitar que victimas de la dana puedan venir a su parlamento".

Muñoz ha considerado que PP y Vox "deberían tener una especial empatía" con estas asociaciones, pero ha lamentado que sin embargo "tienen miedo" a escucharles. "Incluso les incomoda su presencia, porque la presencia de las víctimas lo que hace es que Carlos Mazón vea lo que fue incapaz de ejecutar durante el 29 de octubre".

El socialista, con todo, no ha mostrado sorpresa por la negativa de Massó y ha avanzado que durante este mismo martes el PSPV cursará estas invitaciones para que las asociaciones de víctimas puedan acudir. "Si las Corts y la Generalitat abandonan a las víctimas, el PSPV estará a su lado".