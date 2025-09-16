Los médicos reclaman menos carga de trabajo y librar sábados para retener talento

La incorporación de 247 médicos a la sanidad pública valenciana gracias a la contratación de los MIR (médicos internos residentes) tras finalizar su formación, como publicaba ayer Levante-EMV, supone un espaldarazo para los hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana en su lucha por reducir las más de 600 vacantes médicas existentes en el mes de febrero, según la información difundida por la Conselleria de Sanidad. Retener el talento es una de las vías para reducir el déficit de facultativos, pero los médicos consideran que aún hay tareas pendientes: reducir la carga laboral, poder librar los sábados o implantar, de una vez por todas, la jornada semanal de 35 horas.

"La mejora de las condiciones laborales es la gran manera de poder atraer más profesionales". Así de contundente se expresa el vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), Pedro Ibor, quien considera fundamental dejar de trabajar los sábados. "Es el quid de la cuestión -, añade- porque sabemos que una mejora de las condiciones económicas es casi una utopía, mucho más difícil de solventar". Esto provoca una fuga al alza de médicos a otros países y a la sanidad privada: "Primero compaginan su ejercicio en la pública y el siguiente paso es trabajar solo en el sector privado", explica Ibor.

En principio, la libranza de los sábados iba a ser una realidad al menos en Atención Primaria porque Sanidad había anunciado un cambio en su horario con el cierre los sábados por la mañana -solo abrirían los puntos de Urgencias y algunos ambulatorios como refuerzo- y la apertura vespertina. Sin embargo, debido al rechazo sindical y a haber remitido las instrucciones en verano, el departamento de Marciano Gómez decidió congelar la medida hasta conocer los resultados de los nuevos complementos de productividad, cobrar más por alcanzar una serie de objetivos, que empiezan a llegar a los departamentos de salud.

Imagen de recurso de un centro de salud. / Levante-EMV

Las 'esperadas' 35 horas

Otras entidades médicas reclaman la implantación de la jornada semanal de 35 horas; ahora es de 37,5 horas. Así lo hacen tanto el sindicato médico CESM como la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), quienes critican el retraso en ponerla en marcha -había un acuerdo previo con el Botànic para funcionar desde enero de este año- y la falta de competitividad con el resto de comunidades autónomas. Todas la tienen a excepción de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Madrid.

Lluís Pérez

Los facultativos de Atención Primaria defiende que esta jornada "mejorar las condiciones laborales" de los profesionales y, por tanto, significaría mejorar "la calidad asistencial". Entre las razones esgrimidas, están una mejora de la seguridad del paciente al disminuir la fatiga de los profesionales, un aumento del tiempo clínico efectivo, el fortalecimiento de la docencia y la investigación y una mejora de la conciliación laboral, entre otras. Además, creen que contribuirá a hacer más atractivas las plazas de difícil cobertura y retener el talento, así como equiparar las condiciones laborales de los sanitarios valencianos con los del resto de autonomías.

Fuentes de Sanidad insisten en que la jornada de 35 horas se pondrá en marcha cuando haya un calendario para el resto de la Administración. El president Carlos Mazón firmó un acuerdo con los sindicatos para implantarla para todo el personal de las distintas consellerias; pero los sindicatos han repetido varias veces que el acuerdo permitía a cada sector avanzar a diferente ritmo y todos esperaban que Sanidad fuera la primera en hacerlo. "Cuando se llegue al acuerdo para toda la Generalitat, se asumirá", explican desde el departamento de Marciano Gómez. Sin embargo, Sovamfic demanda un calendario técnico de su implementación por departamentos.

Concentración mañana

La demanda de las 35 horas es uno de los motivos que lleva al personal sanitario a concentrarse este martes frente a varios hospitales valencianos; una de ellas serán en la Fe en València. La convocatoria se ha convertido en una protesta conjunta hacia el conseller Marciano Gómez y la ministra de Sanidad, Mónica García, porque también servirá para reivindicar un Estatuto Marco que "contemple todos los cambios necesarios para mejorar las condiciones de trabajo y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)".