Ahora el verano más cálido registrado en España, ¿y después qué?

La palabra ‘imposible’ se está devaluando en la meteorología y, aún más, en la climatología a pasos agigantados. En el verano de 2022 mi mujer vivió la recta final del embarazo de mi único vástago. Lo tuvimos empezando a peinar canas, no éramos precisamente veinteañeros, y el tiempo en el último trimestre no ayudó.

Se sucedía un día cálido tras otro, una noche ecuatorial tras otra, y no había suficientes ventiladores en casa para aliviar ese período de agobio previo a la buena nueva. Estábamos en casa de mi suegra a media mudanza, en una zona donde hace un tiempo no hacía falta el aire acondicionado. No tenía. En los últimos años para mantener el confort allí, en Náquera, que está en las primeras estribaciones de la valenciana sierra Calderona, sí es necesario y no es -solo- porque ahora seamos más sibaritas. Los datos refrendan esa sensación de pesadumbre.

Recuerdo que al acabar aquel verano, que hasta hace nada era el más cálido de la historia en España, pensé en lo fácil que me resultaría fijar ese estío con tal de calcular los años que tardaríamos en superar aquellas temperaturas, que parecían, pues eso, imposibles. Solo han sido tres.

El reciente verano climatológico (el que va del 1 de junio al 31 de agosto) ha dejado una temperatura media en España de 24,2 ºC, que supone superar en 2,1 ºC la observada en este mismo período entre los años 1991 y 2020. Y también aquella plusmarca de 2022 en una décima. Es increíble que se haya batido aquel dato descomunal en tan poco tiempo. Me pregunto qué pensarían los estudiosos del clima sobre el período de retorno de unos datos así hace unos meses. Apuesto a que no sería este vivido.

Ahora entiendo las dudas que plantea calcular la repetición de una tormenta como la del 29 de octubre del otoño pasado. Sucedía cada muchos años, antes. Es extremadamente difícil que vuelva a formarse justo en la misma zona en un corto plazo de tiempo, probablemente será en otra, pero será. Si no igual parecida.

A todo esto parece estar contribuyendo un chorro polar más ondulado y estacionario, que hace que los episodios extremos sean más largos y que tengan más posibilidades de dejar efemérides. También puede que esté dejando más danas, aunque de esto último no hay señales tan claras. Siempre las ha habido. Y también ayudan las masas de aire subtropicales que ahora nos visitan con más regularidad, dejando temperaturas más altas, muchas veces polvo en suspensión y en múltiples ocasiones un aire con mayor capacidad para retener humedad y dejar esas tormentas salvajes.