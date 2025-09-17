Dana 29-O
13 de los municipios afectados por la dana usan Vaersa para reparar el alcantarillado con urgencia
La inciativa de la empresa pública de la Generalitat agilizará las contrataciones para las obras como ayuda a los consistorios
La red de saneamiento fue una de las infraestructuras más afectadas por la dana del 29 de octubre. Los especialistas estimaron que se tardaría años en rehabilitarlas. Casi un año después, la empresa pública de la Generalitat Valenciana, Vaersa, quiere acelerar las obras de reparación del alcantarillado y permitirá a los consistorios agilizar la tramitación de contratos de emergencia. A esta iniciativa se han sumado un total de 13 municipios: Albal, Bugarra, Carlet, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Godelleta, Massanassa, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Sedaví, Sot de Chera y Utiel.
Los contratos solicitados tiene un presupuesto de 134,75 millones de euros de fondos del Gobierno. El objetivo es que Vaersa sea quien gestione y tramite estas contrataciones, como ha explicado este miércoles el president Carlos Mazón después de la reunión del Consejo de Administración de Vaersa. El Ejecutivo ha utilizado un método similar con Tragsa para la rehabilitación de instalaciones municipales.
Críticas al retraso
El president ha recordado que los ayuntamientos afectados por las inundaciones “llevan meses a la espera de las subvenciones estatales, cuyo proceso avanza con retraso”. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica abrió el pasado 8 de septiembre la última fase de alegaciones previa a la resolución definitiva de las ayudas que deberán asignarse a cada municipio o entidad.
Mazón ha puesto en valor esta iniciativa impulsada por la Generalitat “ante la demora y falta de agilidad en la aprobación de las ayudas del Gobierno central” en esta materia y ha subrayado el compromiso del Consell para responder a las necesidades de localidades afectadas por la riada y seguir apoyando a los ayuntamientos para acelerar de la reconstrucción económica y social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Mazón anuncia otros 35 millones en ayudas dana e incluye partidas para no afectados
- La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
- Un accidente colapsa la A-7 hacia Barcelona
- Pilar Bernabé: 'Al anuncio de Catalá sobre el PAI del Grau solo le faltaban los Ferraris
- El nuevo vídeo de Emergencias eleva el tono de la oposición contra Mazón
- Sanidad retiene a 274 MIR para cubrir las especialidades con más vacantes
- El conseller de Emergencias admite que hay un 'recurso periodístico' del Cecopi del 29-O y que lo entregará al juzgado