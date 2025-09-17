13 de los municipios afectados por la dana usan Vaersa para reparar el alcantarillado con urgencia

La red de saneamiento fue una de las infraestructuras más afectadas por la dana del 29 de octubre. Los especialistas estimaron que se tardaría años en rehabilitarlas. Casi un año después, la empresa pública de la Generalitat Valenciana, Vaersa, quiere acelerar las obras de reparación del alcantarillado y permitirá a los consistorios agilizar la tramitación de contratos de emergencia. A esta iniciativa se han sumado un total de 13 municipios: Albal, Bugarra, Carlet, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Godelleta, Massanassa, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Sedaví, Sot de Chera y Utiel.

Los contratos solicitados tiene un presupuesto de 134,75 millones de euros de fondos del Gobierno. El objetivo es que Vaersa sea quien gestione y tramite estas contrataciones, como ha explicado este miércoles el president Carlos Mazón después de la reunión del Consejo de Administración de Vaersa. El Ejecutivo ha utilizado un método similar con Tragsa para la rehabilitación de instalaciones municipales.

Críticas al retraso

El president ha recordado que los ayuntamientos afectados por las inundaciones “llevan meses a la espera de las subvenciones estatales, cuyo proceso avanza con retraso”. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica abrió el pasado 8 de septiembre la última fase de alegaciones previa a la resolución definitiva de las ayudas que deberán asignarse a cada municipio o entidad.

Mazón ha puesto en valor esta iniciativa impulsada por la Generalitat “ante la demora y falta de agilidad en la aprobación de las ayudas del Gobierno central” en esta materia y ha subrayado el compromiso del Consell para responder a las necesidades de localidades afectadas por la riada y seguir apoyando a los ayuntamientos para acelerar de la reconstrucción económica y social.