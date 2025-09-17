Atascos en los principales accesos a la ciudad y retrasos en varias líneas de València Sud

Valencia amanece con nuevos atascos y retenciones en los principales accesos a la capital. Concretamente, a primera hora de la mañana de hoy miércoles podemos encontrar tráfico lento en la V-30, Pista de Silla, A-3 en el acceso a Valencia y en la Autovía de Torrent a la altura de Picanya. A primera hora de la mañana un accidente en la A-7 a la altura de Gandia sentido Valencia ha obligado a cortar el carril derecho lo que ha provocado atascos y retenciones en la zona. Según ha informado la DGT a través de su cuenta de X, el incidente ya ha quedado resultado y el tráfico rodado ha recuperado la normalidad.

Los tramos en los que en estos momentos la circulación es complicada son por un lado la V-30 en la que hay retenciones a su paso por Mislata en sentido A-7. Es retención comienza en la Autovía de Torrent. Hacía el Puerto de València también hay una zona de retenciones a la altura de Xirivella, donde también enlaza con la A-3 en su entrada a la capital por la avenida del Cid.

En la pista de Ademuz hay una retención importante en la entrada del Palacio de Congresos de Valencia, prácticamente desde Burjassot.

En la V-21 a la altura de Alboraia, entrada norte a València, también sufre atascos a esta hora de la mañana.

En la CV-36, la Autovía de Torrent sufre retenciones a su paso por Picanya sentido Valencia.

Y en la A-7 hay dos tramos complicados: desde Manises a Paterna y también hacía el Sur dirección Bétera.

La circulación es complicada especialmente en la Pista de Silla, V-30, A-3, A7, donde numerosas retenciones se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València.

En la A-3 en el km 308.981 en Siete AGUAS la DGT informa de un obstáculo fijo en la calzada sentido creciente de la kilometración. En el km 321.001 en Buñol también se informa de un incidente. D esde el km 350.06 en el Barri Sant Josep Artesa al km 351.76 en barrio de la Luz sentido València.

en Siete AGUAS la DGT informa de un obstáculo fijo en la calzada sentido creciente de la kilometración. En el en esde el en el Barri Sant Josep Artesa al en barrio de la Luz En la A-7 hay atascos desde el km 331 en el Collado al km 324.5 en Cruz de Gracia sentido Barcelona.

desde el en el Collado al en Cruz de Gracia sentido Barcelona. En la V-30, a la altura de Pinedo desde el km 1.5 al km 0 sentido Puerto de València. D esde el km 5 en Horno de Alcedo al km 10 en Mislata sentido hacia A-7. D esde el km 10 en Mislata al km 8 en Benimamet-Beniferri sentido Puerto de València.

al sentido esde el en Horno de Alcedo al en Mislata sentido hacia esde el en Mislata al en sentido Puerto de València. En la V-21 desde el km 15 en Alboraia al km 18 sentido Valencia.

desde el en al sentido Valencia. En la V-31 desde el km 10 en Alfafar al km 13 en Horno de Alcedo sentido València.

Retrasos en Metrovalencia

De nuevo una avería esta causando retrasos importantes en los trenes de varias líneas de metro de Valencia Sud, concretamente en las líneas L1/L2/L7. Así lo ha anunciado Metrovalencia a través de su cuenta de X. Las instalaciones de Valencia Sud sufrieron graves destrozos causados por la dana del pasado 29 de octubre, y está previsto que se pongan en marcha las nuevas instalaciones a finales de este año, tal y como indicó hace unos días el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.