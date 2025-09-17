Más de 3.000 estudiantes del complejo de Cheste están sin agua potable desde mayo

Sin agua potable desde el pasado 9 de mayo. Así conviven los más de 3.000 estudiantes del complejo educativo de Cheste desde hace cuatro meses porque el agua está contaminada con pesticidas. Acabaron el curso bebiendo y cocinando con agua embotellada y lo han comenzado de la misma forma, como denuncia este miércoles UGT en un comunicado. El principal problema es que el depósito que suministra el agua para todas las instalaciones del centro está contaminado desde entonces y no se ha puesto solución al problema.

"Se trata de un histórico porque el acuífero se contamina con plaguicidas y, entonces, el agua deja de ser potable -, explican fuentes oficiales de UGT-. La dana puede haber agravado este problema". El complejo sí tiene agua de red, autorizada para la higiene personal, aunque el comunicado asegura que, en muchos puntos, sale con "un preocupante tono marrón", lo que consideran "un riesgo para la salud pública y una grave negligencia institucional".

El problema no es leve si se tiene en cuenta que un total de 3.000 personas estudian, entrenan y trabajan en este complejo, en el que estudian deportistas de élite, entre otros, y donde se ubican también los miembros de Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE). "Lo que tendría que ser un centro referente -, añaden-, se encuentra en una situación de precariedad sin precedentes".

Instalaciones del IVASPE inundadas tras la dana. / L-EMV

Qué han hecho las instituciones

El sindicato explica que el profesorado y el alumnado del centro está indignado y que este sentimiento ha ido creciendo en los últimos meses a medida que no han obtenido respuestas de la Generalitat Valenciana, más allá de la recomendación de repartir botellas de agua; tampoco de la gerencia del centro. "Los intentos han sido en vano y, al verse en esta situación, el profesorado nos ha trasladado formalmente una queja", explica en el comunicado. "No se puede normalizar que un centro público de estas dimensiones funcione durante meses con un problema de salud pública sin una respuesta clara, ni una planificación urgente". El comunicado cierra con una contundente frase: "La situación lleva camino de en uno de los casos de desidia más escandalosos de la gestión educativa de los últimos años".

Levante-EMV ha consultado tanto a la Conselleria de Educación, responsable del centro; como a la Conselleria de Sanidad por los posibles riesgos de salud pública y está a la espera de obtener respuestas respecto a este asunto. El control de la red corresponde a las empresas suministradoras y al consistorio local, pero el riesgo a que la situación se descontrole es lo que preocupa a profesores y alumnos.