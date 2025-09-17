Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El corredor mediterráneo llega a Ontinyent

Diferentes expertos han debatido sobre el impacto de esta infraestructura en las comarcas centrales

Jornada en Ontinyent sobre el corredor mediterráneo

Jornada en Ontinyent sobre el corredor mediterráneo

Redacción Levante-EMV

València

El Movimiento #QuieroCorredor ha participado esta miércoles en una jornada organizada por Ateval en Ontinyent, en colaboración con la Confederación Empresarial de la Vall D'Albaida (Coeval), Alcoi Industrial y Associació Projectes Espenta d'Ontinyent. 

Durante el encuentro, diferentes expertos en la materia han informado del progreso del corredor mediterráneo y han debatido en una mesa redonda su impacto en las comarcas centrales (Vall d'Albaida, Alcoià-Comtat, Foia de Castalla, Vinalopó), subrayando la necesidad de una estación intermodal que conecte estas regiones con la red ferroviaria de Alta Velocidad nacional y europea.

El acto ha contado con la participación de Josep Vicent Boira, comisionado especial para el Corredor Mediterráneo del Ministerio de Transportes; Natalia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia; Paco García Calvo, experto ferroviario y asesor técnico del Movimiento #QuieroCorredor; J. Alfonso Jordá, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y miembro de Alcoy Industrial, y Enrique Masiá, presidente de Alcoy Industrial, quien ha sido el encargado de moderar la mesa redonda.

TEMAS

