El corredor mediterráneo llega a Ontinyent

El Movimiento #QuieroCorredor ha participado esta miércoles en una jornada organizada por Ateval en Ontinyent, en colaboración con la Confederación Empresarial de la Vall D'Albaida (Coeval), Alcoi Industrial y Associació Projectes Espenta d'Ontinyent.

Durante el encuentro, diferentes expertos en la materia han informado del progreso del corredor mediterráneo y han debatido en una mesa redonda su impacto en las comarcas centrales (Vall d'Albaida, Alcoià-Comtat, Foia de Castalla, Vinalopó), subrayando la necesidad de una estación intermodal que conecte estas regiones con la red ferroviaria de Alta Velocidad nacional y europea.

El acto ha contado con la participación de Josep Vicent Boira, comisionado especial para el Corredor Mediterráneo del Ministerio de Transportes; Natalia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia; Paco García Calvo, experto ferroviario y asesor técnico del Movimiento #QuieroCorredor; J. Alfonso Jordá, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y miembro de Alcoy Industrial, y Enrique Masiá, presidente de Alcoy Industrial, quien ha sido el encargado de moderar la mesa redonda.