El curso comienza con el 85 % de las bajas de profesores sin cubrir

El curso escolar ha comenzado con más de 3.000 bajas de profesorado que no se han cubierto de un total de 3.600. El problema también afecta a cientos de docentes de conservatorios y de artes escénicas. Se trata, aproximadamente de un 85 % de las bajas de profesorado que no se han cubierto.

Así lo ha denunciado el portavoz de Compromís en Las Corts, Gerard Fullana, y lo estiman varias sindicatos educativos. El diputado critica que "hay colegios e institutos donde faltan diez, quince e incluso veinte docentes, y así no se puede comenzar el curso escolar".

El portavoz de Educación de Compromís se ha referido a los docentes que necesitan permisos para cuidar a sus hijos e hijas con enfermedades muy graves a los cuales "todavía no se les ha resuelto su situación, a pesar de que lo solicitaron el pasado mes de julio. Es una situación muy delicada y complicada tanto para estas familias, como para los propios centros que no tienen al profesorado para sustituirlos".

Dos escolares se dirigen al colegio en el primer día de clase, en una imagen de archivo. / KAI FÖRSTERLING /EFE

Aunque se están resolviendo los permisos más graves, todavía quedan decenas de docentes a la espera de saber si tendrán un permiso remunerado o no. Fullana anunció, además, una batería de medidas en Las Corts para tratar de solucionar esta situación.

Las más de 3.000 vacantes a penas suponen un 5% de la plantilla de docentes de Conselleria de Educación, pero sí que tienen un efecto sobre todo en algunos centros donde se concentran varias plazas. Los sindicatos recuerdan que el curso escolar comenzó para los profesores el pasado 1 de septiembre (ya que tienen que preparar el centro y las aulas), con lo que las vacantes llegan 15 días tarde.

Conservatorios y danza

Las bajas sin cubrir se concentran en Primaria y Secundaria, pero también hay muchos profesores de enseñanzas de régimen especial afectados por esta tardanza en las adjudicaciones de inicio de curso. En concreto, el sindicato Stepv afirma que hay decenas de bajas en los conservatorios valencianos, aunque Conselleria de Educación ya ha sacado estas adjudicaciones con lo que se espera que el problema se resuelva en los próximos días.

Los profesores afectados critican que Conselleria trata de "ahorrarse un mes de sueldo" de los docentes y que ya no podrán incorporarse, como pronto, hasta este mes de octubre. Esto ha provocado que algunos conservatorios empiecen las clases con falta de profesorado, con el perjuicio correspondiente para alumnado y las familias. El sindicato ha detectado que "en algunos centros faltan hasta 20 profesores".

Vuelta a clase en barracones en Catarroja / Miguel Angel Montesinos / Miguel Ángel Montesinos

Este problema, sin embargo, no es exclusivo de los conservatorios de música y danza, sino que es general al resto de enseñanzas, sobre todo las de régimen especial como Escuelas Superiores de Artes y Diseño. Estas últimas, por ejemplo, están ahora evaluando las pruebas de certificación sin la plantilla completa.

Enseñanzas artísticas

Según explica en sindicato, hay centros como el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas que, aunque empiezan las clases este miércoles aún no saben qué plazas se ofrecerán en la adjudicación, por lo tanto, carecerán del profesorado suficiente.

Según los cálculos del Stepv, en estas enseñanzas artísticas superiores y en las escuelas de artes faltan en torno a 60 docentes. Además de esto, en las enseñanzas de régimen especial también falta que se incorporen cientos de profesores especialistas ya que se debe resolver una bolsa recién crada en mayo.