La Generalitat instalará un "centro de emergencia" para atender a menores migrantes no acompañados que lleguen a la Comunitat Valenciana ante la "imposible situación" que viven las instalaciones autonómicas de acogida, que según el Consell están al borde de colapsar por el reciente aumento de los flujos migratorios y por las políticas aplicadas por el Gobierno central en este ámbito.

El anuncio lo ha hecho este miércoles la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo valenciano, Susana Camarero, quien ha vuelto a cargar contra el decreto de acogida de menores no acompañados del Gobierno de España y que implica la llegada de 571 chavales y niños a la Comunitat Valenciana.

La número dos de Carlos Mazón ha asegurado que en la Generalitat hay "máxima preocupación" por la presión migratoria actual, señalando como causas tanto ese reparto del Gobierno al que se niegan las comunidades del PP como las llegadas que se producen por otras vías y que Camarero ha señalado que están aumentando de manera "totalmente inusual".

Así, la también consellera de Asuntos Sociales y por tanto la responsable directa de los menores, ha indicado que entre junio y la actualidad la C. Valenciana ha incorporado a 205 nuevos chavales a su sistema de acogida. En las últimas semanas, a un ritmo de "aproximadamente 20 menores cada siete días".

En este sentido, Camarero ha puesto el foco sobre el Gobierno al señalar que un "número importante" de estos menores "aparecen en comisarías" de la C. Valenciana procedentes de Senegal, Somalia, Gambia y Guinea, países que no tienen conexión marítima con la autonomía, lo que lleva a la Generalitat a "sospechar" que "son parte de los que llegan en los cupos de adultos" y que el Gobierno traslada desde Canarias a la península.

El Consell lleva tiempo denunciando que el Ejecutivo no controla las edades de los migrantes en origen, lo que provoca que algunos de ellos se hagan pasar por adultos al alcanzar Canarias, sabeedores de que así son enviados sin más controles a la península, donde posteriormente se declaran menores, por lo que la Generalitat pasa a ser su responsable legal.

Camarero ha defendido que el Consell es partidario de "acoger" y "así lo demuestran los datos", si bien ha insistido en esa situación de colapso de los centros de acogida, alertando de que el sistema está al borde de la "ruptura". "Si el sistema no deja de sufrir esta llegada permanente y además el Gobierno traslada nuevos expedientes , es imposible atender a los menores con la dignidad que se merecen", ha ahondado.

El Gobierno ha remitido hasta el momento once expedientes de menores que deberá acoger la autonomía, dentro de ese global de 571, unos repartos contra los que va a alegar el Consell en busca de frenarlos.

En este sentido, el "centro de emergencia" servirá al Consell para ilustrar esa saturación del sistema de acogida en la que incide Camarero. De momento, la vicepresidenta no ha concretado en qué consistirá este proyecto y fuentes de la conselleria aclaran que "se está viendo la fórmula".

En todo caso, avanzan que no será un centro de recepción sino uno en el que "se da atención" a los menores, algo similar a un Centro de Atención Temporal de Emergencia (Cate) como los habilitados durante emergencias pasadas como la covid o la dana. Asimismo, ya hay conversaciones abiertas con las entidades del tercer sector para "analizar qué fórmulas hay viables para atender la situación", añaden las fuentes.