Otoño: el choque entre el aire frío y el Mediterráneo caliente

El verano astronómico se despide lentamente, cediendo su lugar al otoño, esa estación en la que se alternan chaquetas con camisetas de manga corta, pantalones cortos con sandalias, mientras que algunos ya comienzan a llevar botas.

Oficialmente, otoño astronómico arranca el 22 de septiembre a las 20:19 horas, marcando el inicio de esta estación. Sin embargo, dentro del campo de la meteorología, el otoño comenzó el 1 de septiembre. Esta distinción es crucial para el análisis climático, ya que los expertos dividen el año en trimestres para estudiar las tendencias estacionales.

Esta estación es, por excelencia, la temporada de las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA), vaguadas y entradas de aire frío en altura hacia la Península. Se acerca el momento en el que el calor acumulado durante el día tiene más tiempo de desaparecer y las noches son cada vez más frías.

Durante el otoño, las masas de aire frío en altura situadas en latitudes más altas comienzan a descender hacia latitudes más bajas. De estas masas de aire más frío se pueden desprender lo que se conocen como dana, que se mueven independientemente. Estas pueden interactuar con un mar Mediterráneo muy cálido, dando como resultado una enorme inestabilidad.

Tras un verano abrasador, el Mediterráneo ha acumulado una enorme cantidad de energía térmica. En este momento, la temperatura superficial supera los 25 grados. Este calor provoca la evaporación, liberando una enorme cantidad de vapor de agua en las capas más bajas de la atmósfera.

Cuando una dana, con su aire más frío y denso, se aproxima a la costa, se encuentra de frente con un aire más cálido y húmedo. El choque es tan violento que comienzan a crearse corrientes ascendentes extremas, formando poderosas nubes de evolución o desarrollo vertical. Estas pueden desencadenar intensas lluvias o, peor, lluvias torrenciales e inundaciones.

A pesar de que pueden provocar eventos extremos, la formación de una dana no es sinónimo de catástrofe. A pesar de su mala fama, hay DANAs que no producen lluvias ni daños significativos, de hecho, muchas pasan desapercibidas, si no encuentran humedad suficiente como para activar la inestabilidad.