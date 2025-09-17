La Policía Local se siente "deslegitimada" al ser excluida de la guía del nuevo Plan ante Emergencias del Consell

Los cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana se sienten excluidos del nuevo Plan de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Consell el pasado 11 de septiembre, que sí incluye a otros organismos como la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) o los consorcios de bomberos.

El documento íntegro del plan, con una extensión de 126 páginas, nombra una sola vez a los cuerpos de la Policía Local. Los incluye dentro de la unidad "para garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden en las áreas afectadas, incluyendo el control de accesos". Además, en una guía informativa a la ciudadanía, editada en septiembre de 2025, no se les cita en el listado de canales y fuentes oficiales para informarse en caso de emergencias. Esta situación ha levantado las críticas de varios colectivos del personal de las fuerzas locales, como el sindicato profesional de jefes de Policía Local de la Comunitat Valenciana y Comisiones Obreras (CCOO), quienes les piden rectificar e incluirlos en estos documentos.

Deslegitimar su trabajo diario

Los primeros han remitido dos comunicados a las dos consellerias implicadas en esta materia: las de Recuperación Económica y Social, y Emergencias e Interior. En este documento, manifiestan su "profundo malestar y disconformidad" con ambas publicaciones en las que "se omite de manera flagrante y grave la mención" a su organismo como fuente de información oficial. Consideran "incomprensible" no estar presentes en un documento oficial de la Generalitat Valenciana, quien ostenta "las competencias de coordinación de las policías locales"; también resaltan la ausencia de los miembros de Protección Civil, quienes han realizado "una brillante laboral" durante la dana.

Chiva, una de las localidades afectadas por la dana del 29 de octubre. / JM LOPEZ

El documento deja patenta que la omisión "deslegitima" su trabajo diario y que puede resultar perjudicial frente a futuras catástrofes porque "reduce la eficacia del sistema de respuesta en situaciones de emergencia" al "invisibilizar" a un cuerpo que, según ellos, es el "primer eslabón en la cadena de respuesta ante cualquier crisis". Su representante Paco Uclés ha recordado las unidades de autogestión que materializaron en los días posteriores a la dana, entre el personal de los pueblos no afectados por la barrancada, y que participaron activamente en varias tareas de asistencia y ayuda a la población afectada. Entre los trabajos realizados, citan la gestión de evacuaciones, de cortes de tráfico, dar auxilio a personas atrapadas, el reparto de recursos básicos y el apoyo logístico en múltiples tareas.

Los "mismos fallos" que hace 10 meses

En el mismo sentido, se pronuncia los representantes de CCOO en un documento remitido a los medios de comunicación. Reivindican ser un cuerpo con más de 10.000 miembros, "desplegado ya sobre el terreno", que se dedica a cortar vías, barrancos y pasos subterráneos; algo esencial si se repite una situación como la de la dana del 29-O.

El comunicado se endurece en su parte final, en la que el organismo remite una serie de consejos al Consell. Entre las recomendaciones, con las que pretende evitar la repitición de "los mismos fallos 10 meses después", se incluyen las siguientes: