Podemos contempla forzar la comparecencia de Sánchez en la comisión dana del Congreso con PP y Vox si el PSOE no cede

La única comisión de investigación sobre la dana en la que la izquierda tiene mayoría, la del Congreso de los Diputados, sigue sin arrancar casi once meses después de la tragedia por las diferencias entre los partidos progresistas sobre si llamar a declarar o no al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las negociaciones entre PSOE, Compromís (con doble posición al respecto tras su cisma en Madrid) y Podemos han encallado pese a las prisas que todos decían tener por reactivar esta comisión tras el verano y citar a Carlos Mazón antes del aniversario del 29-O.

Lejos de reconducirse, el pulso parece ir a más a medida que apremia el calendario. De hecho, fuentes de Podemos avisaban este martes de que la formación contempla la posibilidad de apoyarse en PP y Vox para forzar la comparecencia de Sánchez si persiste la negativa socialista. En lo que va de legislatura, Podemos ha votado en diversas ocasiones contra el Gobierno y junto a populares y voxistas.

Los morados saben que tienen el voto decisivo en la Mesa de la comisión. Ésta está presidida por la socialista Carmen Martínez, pero también tienen presencia Sumar, que a través del diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, se inclina por priorizar la llamada a Mazón, y el PP y Vox, que muy probablemente respaldarían la citación del presidente del Ejecutivo central. Para poder forzar esta votación Podemos necesita que el PSOE convoque la comisión.

La diputada del Grupo Mixto Águeda Micó durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Congreso debate este martes una iniciativa de Esquerra Republicana (ERC) con la que pide al Gobierno conceder la jubilación anticipada a las personas que trabajan en la industria química y del refino por los riesgos que tienen estos sectores para la salud. 16 SEPTIEMBRE 2025 Fernando Sánchez / Europa Press 16/09/2025. ÁGUEDA MICÓ;Fernando Sánchez / Fernando Sánchez / Europa Press

En un principio la idea entre los partidos progresistas era presentar un plan de trabajo consensuado y que incluyera el listado de comparecientes, pero las citaciones también pueden votarse de forma individual, y esa es la baza que Podemos amaga con jugar si el PSOE no cede.

Los morados remarcan que pese a todo su voluntad es pactar con las otras fuerzas de izquierda, pero no ocultan su malestar por el "inmovilismo" de los socialistas. "Si sólo cede uno no es una negociación", señalan fuentes de la formación, que aseguran haber rebajado sus pretensiones al aceptar incluir una citación de Sánchez sin fecha, algo que el PSOE también rechazaría. También insisten en que tienen "claro" que "el criminal es Mazón" y que no pretenden "equiparar" responsabilidades.

Los socialistas siguen en sus trece de no citar a Sánchez pese al órdago de Podemos, especialmente después de que la líder del partido en la C. Valenciana, Diana Morant, entrara este lunes en la batalla acusando a Podemos y a Àgueda Micó, diputada de Compromís pero ahora en el grupo Mixto, de "bloquear" la comisión. Y retan a los de Ione Belarra a aliarse con PP y Vox: "Ellos verán con quién votan", señalan.

Desde el PSPV insisten en que la presencia de Sánchez "desenfocaría" el trabajo de este órgano y aseguran que no hay precedentes de presidentes del Gobierno compareciendo en una comisión de investigación sobre hechos que no son de su competencia, como recalcan que fue la emergencia del 29 de octubre, que la Generalitat siempre mantuvo en nivel dos.

MADRID, 16/09/2025.- El diputado de Sumar Alberto Ibáñez Mezquita toma la palabra durante el pleno celebrado en el Congreso de los Diputados este martes. EFE/ J.P.Gandul / J.P.Gandul / EFE

Además de en la brecha entre PSOE y Podemos, el debate también ahonda en la división de Compromís, con sus dos únicos diputados estatales defendiendo posturas divergentes también en este asunto.

Ibáñez y Micó, ya oficialmente divorciados en el Congreso, coincidieron este martes en la necesidad de llamar a Sánchez, si bien el de Iniciativa pidió "dimensionar" el debate y priorizar el arranque de los trabajos a la citación del líder socialista. Por su parte, la dirigente de Més cargó sobre el PSOE el "bloqueo" de la comisión e insistió en su voluntad de que "todo el mundo comparezca y dé explicaciones", incluidos los "ministros y miembros del Gobierno".

Para Ibáñez es un "error" que el PSOE se "niegue" a citar a Sánchez, "pero dimensionemos", pidió. "Seamos responsables. La competencia en emergencias es exclusiva de Mazón y su Gobierno", señaló antes de pedir que este debate "no paralice la única comisión sobre la dana donde PP y Vox no tienen mayoría".

Por su parte, Micó no citó expresamente a Sánchez y se limitó a responsabilizar al PSOE de "no permitir que empiece" la comisión. "El bloqueo siempre ha sido por parte del PSOE. Queremos que todo el mundo comparezca y dé explicaciones, también sobre el proceso de recuperación y que no pueda volver a pasar", dijo la dirigente nacionalista.