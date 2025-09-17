El PSPV pide al Consell rectificar e incluir a la Policía Local en las guías frente a emergencias

El sindicato profesional de jefes de la Policía Local emitió un escrito a las consellerias de Emergencias y de Reconstrucción para pedir una rectificación a la Generalitat Valenciana porque su organismo ha sido excluido del nuevo Plan de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales y de la guía informativa para la ciudadanía. A esta crítica se suma ahora el PSPV en las Corts Valencianes que considera "una vergüenza" y "alarmante" este hecho por "ningunear a profesionales clave para salvar vidas".

Según la diputada Marisa Navarro, su grupo parlamento tiene pensado registrar distintas iniciativas parlamentarias para que el PP dé "explicaciones por esta grave omisión y corrija cuanto antes esta exclusión y menosprecio". La socialista recuerda que sus miembros "forman parte de la Unidad Básica de Seguridad en todos los planes de emergencias, son los que llegan en primer lugar y conocen el territorio y forman parte de los Cecopal [Centro de Coordinación Operativa Local] de los ayuntamientos, una vez constituidos”. Por eso, se pregunta: "¿Ha sido por ignorancia supina, por simple abandono o por el ninguneo habitual a este cuerpo de seguridad por parte del Consell? ¿Se han leído algún plan de emergencia?”.

Entre otras funciones, la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que estos cuerpos tienen asignadas funciones como la prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, entre otras. Por eso, pide al PP que "se estudie los planes de protección y la legislación básica".

Un cuerpo "deslegitimado"

El documento íntegro del plan, con una extensión de 126 páginas, nombra una sola vez a los cuerpos de la Policía Local. Los incluye dentro de la unidad "para garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden en las áreas afectadas, incluyendo el control de accesos". Además, en una guía informativa a la ciudadanía, editada en septiembre de 2025, no se les cita en el listado de canales y fuentes oficiales para informarse en caso de emergencias.

Organismos incluidos en la guía ciudadana frente a emergencias. / GVA

to considera "incomprensible" su ausencia y creen que "deslegitima" su trabajo diario y que puede resultar perjudicial frente a futuras catástrofes porque "reduce la eficacia del sistema de respuesta en situaciones de emergencia". Fuentes oficiales de la conselleria del vicepresidente Gan Pampols recuerdan que la guía, que es solo un anexo del plan, "estuvo en participación ciudadana" y que se podrían haber presentado alegaciones.

El inicio del curso político sigue coleando

El comunicado del PSPV valora también las declaraciones del president Carlos Mazón el pasado viernes en Benidorm, en el inicio del curso político, en el que afirmó que su Consell "sí que se toma en serio las emergencias"; unas declaraciones que también han molestado a dos de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana, que plantaron ayer al conseller Martínez Mus. Para los socialistas, la intervención de Mazón es un "insulto a las víctimas", cuando "todos los valencianos saben, ya que su prioridad son sus citas en el Ventorro". Por eso, Navarro afirma que el "Consell del PP, sostenido por Vox, es un riesgo a la seguridad de todos los valencianos".