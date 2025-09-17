El PP exige al Gobierno acelerar las obras hidráulicas para prevenir las inundaciones por las danas

El pleno del Senado aprobó este mércoles una moción del grupo popular para que el Gobierno "acelere las obras hidràulicas para prevenir inundaciones" como las que el 29 de octubre arrasaron parte de la provincia de Valencia. Durante el debate, el senador por la Comunitat Valenciana, Gerardo Camps, y la senadora por Cuenca, María Jesús Bonilla, reclamaron además que el ejecutivo de Pedro Sánchez impulse inversiones para que "limpiar los cauces, retirar la vegetación invasora y despejar los obstáculos para que el agua fluya". "Cada día sin estas obras es un día que acerca la próxima tragedia", advertían a la bancada socialista.

Paralizadas con Rajoy

El PSOE y Compromís, mientras, presentaron sendas enmiendas poniendo el foco en que las obras antirriada exigidas ahora por el PP estarían mucho más avanzadas "si las inversiones no se hubieran paralizado en la época de Mariano Rajoy" así como en la necesidad de alertar a la población y de una buena gestión de las emergencias, no solo incidir en las infraestructuras. Reclamaban también seguir implantando y aplicando los planes de gestión de riesgo de inundaciones.

Una moción "trampa"

La senadora socialista Cristina Moreno insistió "en por qué el Es Alert sonó a las 20.11 horas». Mientras, Enric Morera (Compromís) remarcaba que la moción de los populares era "una cortina de humo para tapar los hechos que estamos conociendo", en alusión a los nuevos datos sobre lo sucedido en el Cecopi el 29-O. De ahí que tildara la moción del PP de "trampa".La enmienda de socialistas y valencianistas fue rechazada. La moción del PP salió finalmente con los votos a favor de PP, Vox y UPN, mientras que PSOE, Sumar Compromís y ERC votaron en contra. Junts, PNV y Coalición Canaria se abstuvieron.