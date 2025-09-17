Radiografía de un derecho (a la vivienda): 300 desahucios al mes y un alquiler medio de 1.600 euros

Trescientos desahucios cada mes. Ese fue el balance de desalojos en la Comunitat Valenciana en 2024 tras registrar un total de 3.610 desahucios. La cifra se "completa" con los 794 del primer trimestre de 2025. Además, los alquileres también están al alza. Así, en el segundo trimestre de 2025, el importe del alquiler medio se ha situado en 1.600 euros mensuales (entre los 1.900 euros que ya alcanzan en la capital y los menos de mil que aún pueden encontrarse en zonas más alejadas), lo que significa que el precio medio de los alquileres en València ha subido desde 2019 hasta ahora un 111,11%. Por otro lado, las viviendas vacías son 36.959 solo en la ciudad d València, y 419.929 en el total de la Comunitat Valenciana, es decir, el 16,4% del total. Y frente a los datos del mercado inmobiliario privado destaca un parque público que apenas supone el el 0,6% del conjunto de viviendas (con 18.775 viviendas).

Esta es la radiografía realizada por Juntes per l'Habitatge en la presentación de su campaña "Pel Dret a la Vivienda" con datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Observatorio de la Vivienda y del Instituto Nacional de Estadística, entre otros, para mostrar la "realidad" que viven las familias y vecinos de la Comunitat Valenciana ante el que ya es su principal problema: la vivienda.

El alquiler no para de crecer, los apartamentos turísticos son un negocio al alza y los precios de compraventa son prohibitivos para la mayoría y una atractiva inversión para el capital extranjero, que ya se queda con el 30% del las ventas del mercado inmobiliario. Además, la amenaza de la okupación incrementa los temores mientras los datos oficiales reflejan un problema que solo afecta al 0,015 por cada 100 habitantes (con 2.874 casos en 2023 de las 15.289 denuncias relacionadas con la vivienda).

El rostro y la voz de los datos

Además, la vivienda que se construyó como protección oficial se vende hoy a fondos de inversión porque quienes habitan en ella no pueden acceder ni tan siquiera a un préstamo hipotecario. Y es que una hipoteca de 28.000 euros no es negocio para un banco. Eso fue lo que le ocurrió a Trini Navarro quien, junto a varias personas más, ponen rostro y voz a los datos presentados en una radiografía de la vivienda que pretende demostrar, negro sobre blanco, esta realidad social. Y es que a Trini, vecina del barrio de la Fuensanta el banco no le dio un crédito para comprar un piso que pasó por varios fondos buitres (Coliseum y Cerberus) hasta acabar en otro fondo de capital ruso que compró el piso por 28.350 euros, a pesar de ser una vivienda de protección oficial sobre la cual las Administraciones firmaron su rechazo a ejercer el derecho de tanteo y retracto.

Otro de los ejemplos es el de Migue Arias, de 72 años, quien tras sufrir un ictus fue desahuciado por un fondo buitre. Al hombre se le denegó la moratoria hipotecaria hasta el 2028 por un juez que no tuvo en cuenta su situación de vulnerabilidad y sigue, a día de hoy, malviviendo mientras espera una vivienda social que no llega. Jessica explica los efectos que tiene que finalice un contrato de alquiler que, de un día para otro, duplica su precio, mientras Carlos García hace lo propio con las consecuencias que conlleva la construcción de 50 plazas turísticas dentro de un bloque de edificios.

Por todo ello, desde Juntes per l'Habitatge exigen que se "paralicen todos los desahucios sin alternativa habitacional, que se "controle e intervenga el precio del alquiler en las zonas tensionadas y se estudie una bajada de precios" y que se planteen medidas para conseguir la ampliación del parque público entre las que destaca "el derecho de tanteo y retracto, el traspaso de todas las viviendas habitables de la Sareb y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar la vivienda vacía de grandes tenedores".