SOS Desaparecidos no pide ahora la dimisión de Mazón: "Sería contraproducente"

Es la segunda visita de Joaquín Amills al Palau de la Generalitat, después de haberse reunido, además, con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo el pasado julio, y el discurso ha cmabiado desde la primera reunión. En el primer encuentro con el president de la Generalitat, Carlos Mazon, la asociación SOS Desaparecidos, que en ese momento tenía la representación letrada en el juicio de la dana de 64 víctimas mortales de la riada, pidió a la salida la dimisión del jefe del Consell. Pero esa ruenión les costó perder la representación de los familiares de 38 fallecidos, que criticaron que la decisión de reunirse con Mazón se había tomado sin consultarles. Desde entonces, en el encuentro que mantuvieron en julio con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y en la reunión celebrada este miércoles, esa reivindicación de dimisión se ha esfumado. En declaraciones a los medios tras el encuentro, Joaquín Amills ha defendido que sería "contraproducente" y "malo para Valencia" que el president dejara su cargo en este momento.

Sobre el contenido de la reunión, que ha deslizado que se ha producido a instancias de Presidencia, no ha ofrecido demasiados detalles. Ha asegurado que se han abordado las nuevas ayudas que el president iba a presentar en otro acto a continuación, y que han hablado sobre los coches desaparecidos tras la dana que imposibilitan que los afectados puedan cobrar las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros, una causuística a la que la Generalitat le sha trasladado que está buscando una solución.

Aseguran que el Gobierno de España les "veta"

Amills niega que su reunión sea una forma de "blanquear" la figura del president. "Llevamos 15 años siendo referentes a nivel nacional e internacional, cuando decidimos involucrarnos en el tema de la dana era porque vimos desde el minuto uno la cantidad de llamadas que recibíamos nosotros porque los teléfonos oficiales estaban colapsados", destaca.

Además, ha incidido en el "veto" que a su juicio ha sufrido por parte del Gobierno central y ha reprochado que, cuando vino el president del Gobierno, Pedro Sánchez, se llamó a todas las asociaciones de la dana excepto a ellos. En cualquier caso, ha explicado que, después de un comunicado de la asocición en el que se criticaba ese supuesto "veto", se les convocó a una reunión este jueves con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Mazón: "Más no se puede pedir"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado este martes que el Consell está a "disposición permanente" de las asociaciones de víctimas de la dana y ha considerado que "más no se puede pedir a la actitud" que ha adoptado el gobierno valenciano en este sentido, "tanto en público como en privado".