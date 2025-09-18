Podemos acusa al Gobierno de mentir al permitir el paso de un buque con armas para Israel

El portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al Gobierno de España "de seguir mintiendo" al permitir el tránsito de buques que trasladan material militar a Israel en lo que ha calificado como una muestra de "hipocresía" del ejecutivo nacional, al que acusa de hacer" titulares electoralistas".

"Es verdaderamente bochornoso y abominable ver cómo el Gobierno de España, cómo el presidente Sánchez hace ya más de 15 días decía iba a decretar un embargo de armas y esto es mentira", ha reprochado en rueda de prensa en Valladolid, tras asistir, como procurador, a la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León.

Fernández ha explicado que un barco ha atraco en València (y lo hará en Barcelona y Algeciras) cargado de armas con destino Israel, al que el portavoz de Podemos se ha referido como "estado sionista, terrorista y genocida" en varias ocasiones, y ha criticado la "insoportable vergüenza" que le produce "la hipocresía de Pedro Sánchez" en esa materia.

Sobre las críticas que hizo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero (PSOE) a Podemos, respecto a la "extrañeza" que sentían los partidos de izquierdas por la postura de la formación de Ione Belarra tras su salida del ejecutivo, ha aseverado que el gobierno "lleva dos años sin implementar ni una sola medida progresista, ni una sola medida de izquierda".

Relaciones con Israel

"A día de hoy hay casi 70.000 palestinos asesinados, más de 20.000 niños, personas que están muriendo de hambre por el bloqueo que Israel está perpetrando en Gaza y el Gobierno de España sigue manteniendo relaciones diplomáticas, económicas, culturales y comerciales con el Estado terrorista de Israel", ha reprochado.

También ha valorado la querella de los activistas de la campaña Final Comercio de Armas con Israel el juzgado de la instrucción de la Audiencia Nacional para denunciar la complicidad del Gobierno de España y ha lamentado que el ejecutivo no sepa trasladar el consenso de la población española a su acción política