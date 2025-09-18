El segundo agosto más cálido en 35 años tras un julio el triple de lluvioso

Un verano extremadamente caluroso en la Comunitat Valenciana, pero con perfiles distintos en julio y agosto. En el primer caso, ha destacado por ser muy cálido y húmedo, mientras que agosto se ha caracterizado por temperaturas extremadamente altas, la segunda media más elevada de la serie histórica, y por presentar la mitad de la pluviometría habitual en este mes, según datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

La temperatura media de julio ha sido de 25,4 °C, en concreto 1.2 °C superior a la de la climatología de referencia (24.2) y la precipitación acumulada ha sido 32.7 l/m2, que es casi el triple que el valor del promedio climático del periodo 1991-2020 (12.0 l/m2). Las mínimas nocturnas, con 1.4 °C más que el promedio normal, han sido algo más anómala que las máximas diurnas, con que han sido 1,1 grados superiores a la serie de referencia. Los primeros días del mes fueron los últimos de la primera ola de calor del verano que empezó en junio. Con el paso de la dana del día 12 hubo un breve periodo fresco y a continuación otro pico cálido en la semana del 15 al 22 de julio. Finalmente, los últimos 8 días del mes tuvieron un carácter extremadamente frío (respecto a la temperatura normal de final de julio), con una temperatura media 2,2 °C más baja de la media de referencia. Ha sido el final de julio más frío desde 1987.

El recuerdo próximo de unos días frescos en el periodo del año en el que normalmente hace más calor, quizás haya dado la sensación de que julio ha sido fresco, pero la realidad es que como promedio el mes ha sido muy cálido. El anómalo calor de las primeras tres semanas ha tenido más peso en el balance mensual que la bajada de temperatura de los últimos 8 días. El día más cálido fue el 17, cuando se registraron 43.3 ºC, en Jalance y 42.2 en Ontinyent. El 20 fue un día de viento de poniente en Alicante y València y las temperaturas más altas se registraron en el litoral y prelitoral de estas provincias. En Carcaixent y Xàtiva se registraron 40.9ºC, 40.1 en Ontinyent, 39.9 en el aeropuerto de València, 39.8 en Sagunt y 38.7 en València.

Una pareja pasea por València en plena ola de calor / Germán Caballero

Más anomalía en València y Alicante

El día más fresco fue el 25, con mínimas inferiores a 10 ºC en Vilafranca (7.7), Fredes (8.8), Castellfort (8,9) o Ademuz (9.6). La anomalía de temperatura ha sido más alta en València y Alicante que en Castelló. Por su parte, el mes de agosto ha sido muy cálido y seco en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 26.1 °C, fue 1.7 °C superior a la de la climatología de referencia (24.4) y la precipitación acumulada ha sido 13.0 l/m2, que es un 43 % inferior al del promedio climático del periodo 1991-2020 (22.7 l/m2). Es el segundo agosto más cálido, tras 2012, aunque con una temperatura muy similar a la de 2022, 2023 y 2024. De forma consecutiva se han encadenado cuatro meses de agosto con carácter muy cálido que son el segundo, tercer, cuarto y quinto más cálidos de la serie.

Sumacàrcer, un horno a 45,5 grados

Las temperaturas máximas diurnas en el promedio del territorio han tenido una anomalía de más de 2.3 °C, con lo que ha sido el mes de agosto con los días más cálidos, superando a 2012. Aunque las noches de agosto han sido muy cálidas, la anomalía, más 1.1 °C, ha sido notablemente inferior a la anomalía diurna. El carácter muy cálido del mes ha estado determinado por la larga ola de calor que se extendió entre los días 3 y 18, que tuvo dos picos, el primero centrado en el día 11 y el segundo, más intenso, centrado en los días 17 y 18. Los valores más altos se registraron el día 16 en Sumacàrcer, con 45.5 °C, 44.5 en Carcaixent y 43.7 en Xàtiva. El día 18 fue muy cálido en el sur de Alicante. Se llegaron a registrar 44.9 °C en Orihuela y más de 42 en otros muchos observatorios de la Vega Baja y el Vinalopó Baix y Mitjà.

Las temperaturas más bajas se registraron el día 29 de agosto, con menos de 10 °C en localidades del interior norte situadas en altiplanos o fondos de valle. Agrupando los datos en periodos de siete días, la semana entre los días 12 y 18 es la más cálida desde que hay registros, y cinco periodos de siete días consecutivos se sitúan entre los diez más cálidos, lo que da idea de la intensidad y persistencia de la ola de calor de agosto de 2025, a pesar de haberse producido sin una entrada generalizada de viento de poniente. La mayor intensidad, persistencia y extensión de las olas de calor en nuestro territorio se deduce también de los datos de la tabla, ya que de las diez semanas más cálidas son todas de 2023 o 2025, salvo la semana previa al 12 de julio de 1982, que es la novena de la serie. La anomalía de temperatura ha sido más en el prelitoral de Valencia y Alicante, donde es superior a más 2°C.