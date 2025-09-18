'Tots a una veu' reclama también al Gobierno que se aceleren las obras antirriada pendientes

Aunque con el plantón de las dos asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana el pasado martes al conseller de Infraestructuras, la semana de reuniones relacionadas con la dana ha sido mayoritariamente técnica. Se ha hablado de parques antirriada, de obras hidráulicas y, sobre todo, de coordinación. Y los interlocutores del Consell y del Gobierno de España -vía la comisionada para la dana- han sido, sobre todo, asociaciones o agrupaciones que plantean reivindicaciones "técnicas". Sobre todo, porque la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024 han rehusado reunirse con el Consell tras las declaraciones de Mazón en las que aseguraba: "Nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias". A las reuniones -en la Conselleria de Medio Ambiente para tratar sobre el proyecto de parque antirriada, en el Palau de la Generalitat con Carlos Mazón, o en la Delegación del Gobierno- han asistido SOS Desaparecidos, la agrupación ciudadana Tots a una veu, Respaem y la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud. En todas estas últimas citas se ha planteado la necesidad de unidad entre las administraciones, se han abordado medidas y soluciones y no se han abordado potenciales responsabilidades políticas.

La comisionada del Gobierno de España para la dana, Zulima Pérez, se ha reunido esta tarde con la agrupación ciudadana, Tots a una veu, que ya se reunió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y otros miembros del Consell. Reúne a personas de las localidades afectadas por la riada pero no es una asociación de víctimas. “Nosotros nos solidarizamos, evidentemente, y tenemos el mayor respeto por todas las asociaciones de víctimas y de damnificados, y de hecho estamos en contacto con todas ellas, pero no somos afectados y realmente nuestros objetivos son paralelos”, explicó el portavoz de la agrupación, Fernando Catalán, en declaraciones previas al encuentro con el jefe del Consell.

"Coordinación"

"El primer objetivo era presentarnos, porque no hemos tenido ocasión de hablar con ella, tampoco con el anterior comisionado", ha destacado el portavoz. Como en las anteriores reuniones con otros responsables, sobre todo del Consell, ha planteado reivindicaciones técnicas. "Si queremos que no vuelva a pasar, para eso hay que hacer una serie de obras, de proyectos", ha indicado. Catalán ha reconocido que esas obras "se están planteando ya por parte de la Generalitat, por parte del Estado" y ha destacado la necesidad de coordinación. Ha pedido saber "cómo se van a financiar algunos proyectos, cómo se van a ejecutar". "Lo que queremos al final es el objetivo de todos", ha dicho.

En la línea del enfoque de las reivindicaciones de las asociaciones más "técnicas", se ha mostrado preocupado por la posible "descoordinación" entre administraciones. "Puede darnos la sensación de que la hay, pero al final convergen todas las adminsitraciones, convergen los ayuntamientos, la Generalitat, Consellerias, el Ministerio, la Confederación...", ha incidido. Por eso, apela a "la buena voluntad por parte de todas las personas" para conseguir esa coordinación. "Si no hay coordinación puede ocurrir aquello de que nos vamos pisando a medida que hacemos o no hacemos las cosas, o que lo ralentizamos", ha denunciado.

Representantes de Tots a una veu a su llegada a la Delegación del Gobierno / Fernando Bustamante

"Déjense de colores políticos"

"Ya estamos en octubre, pensamos que no lloverá tanto a lo largo de este año pero, ¿y el próximo, y el siguiente?", se ha preguntado Catalán.

En otra sala de reuniones de la Delegación del Gobierno, el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, y su mujer y psicóloga en la entidad se han reunido con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Según Amills, lo han hecho después de que SOS Desaparecidos, que este miércoles decóia ser mayoritaria en la representación de víctimas y este jueves rehusaba entrar en "guerras de cifras", denunciara en sus redes sociales lo que entendían era un "veto" del Gobierno de España. Sobre el contenido de la reunión no han dado demasiados detalles. Amills ha asegurado que han hablado de "ayudas", de "salud mental", y de planes del "gobierno de la nación" pero, sobre todo ha insistido en su voluntad de "generar unidad" desde la "aceptación" y no desde "generar frustración". "Remen juntos, déjense de colores", ha instado a las administraciones.