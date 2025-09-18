Quién es quién en las asociaciones de víctimas y damnificados de la dana, y a quién -y a cuántos- representan

“Hoy vamos a recibir, que estará esperando ya, al presidente de SOS Desaparecidos, por segunda vez, una de las asociaciones de víctimas mayoritarias”. Con estas palabras entraba el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a la segunda reunión que ha mantenido con el presidente de esta asociación, Joaquín Amills. Del mismo modo, el propio Amills en declaraciones posteriores al encuentro definía su asociación como "mayoritaria” aunque no es una asociación de víctimas en sentido estricto sino que representa judicialmente en la causa a 78 familiares de 30 víctimas mortales. El jefe del Consell se ha reunido con ellos en dos ocasiones, pero no con la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024 o la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, mayoritarias -en asociados y no en el juicio -porque suman, juntas, casi 1.000 socios.

SOS Desaparecidos

SOS Desaparecidos es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 2010. Es decir, preexiste a la dana y por lo tanto, en puridad, no es una asociación de víctimas de la dana. Eso sí, en la causa judicial, representa a 78 familiares de 30 personas fallecidas en la riada, a través de la representación letrada gratuita que, desde poco después de la dana, ofrecieron a los familiares de víctimas. No siempre han sido 30. Estuvieron, en un primer momento, personados en la causa en representación de 64 personas fallecidas. Pero los familiares de 38 de esas víctimas mortales abandonaron la asociación después de que Amills decidiera, sin consultarles, reunirse con el president de la Generalitat , Carlos Mazón, el pasado marzo. Es decir, que SOS Desaparecidos no es la asociación mayoritaria de víctimas y damnificados por la dana. Es una asociación que ejerce la acusación en la causa de la dana del mayor número de familiares de víctimas.

Reunión de Mazón con SOS Desaparecidos / GVA

Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O

Una de las familiares de víctimas cuyos intereses representaba, en un primer momento, SOS Desaparecidos en los juzgados es Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, nacida tras la reunión de Amills con Mazón. Con ella se fueron los familiares de 38 de esas víctimas mortales, pero no solo ellos. Hoy, aglutinan a unos 160 familiares de alrededor de 90 fallecidos en la dana. Eso sí, no necesariamente en los tribunales. Muchas de las víctimas y afectados que pertenecen a la asociación ya se consideran representadas judicialmente por la Fiscalía, otras se han buscado a su propio representante legal, y otras incluso están representadas por SOS Desaparecidos en el ámbito judicial.

Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. / Miguel Angel Montesinos

Associació Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024

La asociación que lidera Mariló Gradolí se constituyó en febrero de este año, y ya agrupa a más de 300 personas asociadas. Gradolí apunta a que esos datos “son públicos” aunque rechaza un tratamiento “a peso” de las víctimas o una guerra de cifras con otras asociaciones o instituciones que, denuncia, quieren “intoxicar”. “Tiene la misma legitimidad una víctima como las 228 restantes”, apunta. Entre sus asociados hay familiares de víctimas mortales. Como Álvarez, advierte de que SOS Desaparecidos no es una asociación de víctimas de la dana, sino una asociación personada en la causa. “Si contáramos a todas las acusaciones como asociaciones de víctimas, tendríamos que contar también a algunos partidos, o a abogados particulares” apunta.

Asociación de Damnificados DANA - Horta Sud

Como su nombre indica, es una asociación de personas damnificadas -por la pérdida de viviendas, coches o infraestructuras- aunque su portavoz, Christian Lesaec, ha explicado en alguna ocasión que cuentan entre sus asociados con personas que también están asociadas a las otras dos asociaciones mayoritarias de víctimas, al entender que sus reivindicaciones son complementarias. Cuentan con 550 asociados desde su constitución, el 11 de noviembre de 2024 en Alfafar. No se han reunido con Carlos Mazón, pero sí con Feijóo, el mismo día que lo hizo SOS Desaparecidos. Ellos sí pidieron al presidente del PP la dimisión de Mazón. El martes se reunieron con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Christian Lesaec, de la asociación de damnificados. / Miguel Angel Montesinos

Otras

También se han reunido con Mazón u otros miembros del Consell otras dos asociaciones. La primera, la Asociación de Vecinos Sociopolis Faitanar La Torre. Su presidente, Jorge Jaime Guillot , remarcaba su carácter “apolítico” y la Asociación de Vecinos y Vecinas de La Torre criticaba que Guillot no se había “presentado al barrio” y se desvincularon de este encuentro con el jefe del Consell. Además, a los encuentros con Pampols y con Martínez Mus ha asistido la Red interdisciplinaria aplicada a la salvaguarda del patrimonio en emergencias (Respaem).

Mazón con Jorge Guillot, de la asociación de vecinos La Torre Sociópolis Faitanar / GVA