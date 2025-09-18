La burbuja inmobiliaria 20 años después: Casi la mitad de los desahucios en la C. Valenciana son por hipotecas firmadas entre 2005 y 2008

Puede que la operación incluyera poner la vivienda habitual como aval para conseguir un crédito, que una vez firmada la hipoteca la persona perdiera el empleo y no pudiera hacer frente a los pagos o que el impago de las cuotas derivaran en los denominados "activos tóxicos" que quedaron en manos de los bancos y luego se han vendido a fondos buitre. La casuística de quienes se ven inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria es amplia y diversa, pero los datos reflejan una realidad que se arrastra desde hace 20 años, con operaciones que se firmaron durante el boom inmobiliario. Así consta en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) donde queda reflejado que la Comunitat Valenciana ha registrado en el segundo trimestre del año un total de 782 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas. "El periodo comprendido entre 2005 y 2008 concentró el 45,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas entre abril y junio de este año", asegura el informe del INE. La valenciana es, además, la tercera autonomía con más número de desahucios, por detrás de Andalucía (948) y de Cataluña (820).

De las 782 ejecuciones sobre viviendas (el trimestre anterior fueron 794), 234 fueron sobre vivienda nueva y 548 sobre usada, mientras que, por titular, 516 fueron sobre personas físicas y 266 sobre personas jurídicas. Los datos significan que cada día 8 familias se quedan en la calle o tiene en marcha un proceso para que así sea, aunque el INE recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios. En total, las ejecuciones hipotecarias alcanzaron las 1.350 fincas, de las que 782 fueron viviendas, 64 solares, 63 rústicas y 441 de otro tipo.

En el ámbito nacional, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2.902 en el segundo trimestre del año, cifra que es la más elevada en dos años y medio, desde el cuarto trimestre de 2022, y que supera en un 19,6% a la del trimestre anterior y en un 28,1% a la del mismo trimestre de 2024.

Rescate a la banca a fondo perdido

En València, las entidades sociales en defensa de la vivienda se han unido en una asociación que se llama Juntes per l'Habitatge en un movimiento que surge tras un desahucio en el barrio de Benimaclet y la venta de viviendas protegidas a capital extranjero y el peligro de que 1434 viviendas de un edificio en La Torre corran la misma suerte. El boom inmobiliario y la crisis posterior derivó en un rescate a la banca que implicó 65.725 millones de euros "que según el Banco de España no se podrán recuperar".

"Solicitamos que la banca rescatada y los fondos buitre que no pagan impuestos compensan mínimamente a la sociedad aportando las viviendas vacías a las Administraciones, con expropiación definitiva o al menos temporal hasta que haya parque público suficiente. Por otro lado, es insultante los beneficios que acumulan mientras tanto los seis grandes de la banca española: 17.086 millones de euros en los seis primeros meses de 2025 y, sumando los 3 últimos ejercicios, un total de 95.786 millones de euros".