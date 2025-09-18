El 'campsismo' exige el congreso del PPCV con la amenaza de un 'sorpasso' de Vox a Mazón

El 'campsismo', el movimiento que impulsa el retorno a la primera línea política de Francisco Camps, no desiste en su intento de convencer a la dirección nacional del PP de activar el congreso autonómico del partido en la C. Valenciana. Además de la "campaña" puesta en marcha por la autonomía para presentar su proyecto entre las bases, el entorno del expresident trata de presionar a Alberto Núñez Feijóo para que ponga fecha al proceso interno, del que no hay noticia alguna.

En un escrito del Foro Pedro Agramunt, el 'campsismo' se muestra convencido de que "habrá congreso", pese a que en el reciente cónclave nacional que coronó a Feijóo se eliminaron las obligaciones temporales, que hablaban de celebrar los regionales cuatro meses después del estatal. Entre sus argumentos, señalan que no celebrarlo minaría la "legitimidad democrática" del presidente del PPCV, Carlos Mazón, y de los líderes provinciales y locales, y que podría contribuir a que Vox diera el 'sorpasso' al PP de Mazón en la C. Valenciana. "Ya nos ha alcanzado", advierten.

"Los estatutos dicen que después del nacional se celebrarán los regionales y provinciales. Es el Comité Ejecutivo Nacional quien debe si no lo cree oportuno acordar su suspensión. Es decir, después del pasado 6 de julio comenzó estatutariamente el periodo precongresual mientras no se acuerde explícitamente por las razones que se expongan en el acuerdo la no celebración", señalan.

Camps y Mazón, coinciden en un acto en 2021 / EP

Y lanzan un delicado desafío a Feijóo: "Ha demostrado liderazgo y actitud democrática en toda su carrera, por lo que todo apunta a que no habrá razón alguna para que no se celebre. Confiamos en nuestro presidente nacional". Además, desde el entorno de Camps señalan que no hacerlo sería "ilegal", omitiendo que esa obligación estatutaria ha sido ignorada en múltiples ocasiones.

También parecen buscar aliados en otros pesos pesados del PPCV, al indicar que "ningún presidente regional, provincial o local debe permitir no realizar su congreso porque pierde legitimidad democrática". Y reflexionan sobre "cómo podemos pedir a Pedro Sánchez elecciones y nosotros no hacer las nuestras".

Sobre Vox, alertan de que "en estos momentos ya nos ha alcanzado electoralmente" y que "un error tan grave" como no celebrar el congreso "puede desnivelar la balanza a su favor". "Lo que nos diferencia de Vox --añaden-- es que nosotros somos un partido de verdad, no un movimiento tras un único liderazgo nacional que impone candidatos". Es una forma tácita de decir que el PP sería homologable a a Vox si no convoca el congreso autonómico antes de las elecciones, algo que, con los estatutos actuales, sería posible, señalan fuentes de la dirección.