Comienza la carrera rectoral en la UV: Carles Padilla lanza su candidatura por una universidad "global"

El Espai Vives de la Universitat de València ha acogido esta tarde la presentación de la candidatura de Carles Padilla, el hasta ahora vicerrector de Internacionalización con Mavi Mestre. Con este acto se da el pistoletazo de salida -al menos, públicamente- a la carrera por el rectorado, una carrera en la que la de Padilla no será la única candidatura que se presente. Fuentes conocedoras del proceso han confirmado que habrá cuatro candidatos: el propio Padilla, la vicerrectora de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo, Ángeles Solanes, el vicerrector de Economía, Infraestructuras y Tecnologías de la Información con el exrector Esteban Morcillo, Juan Luis Gandía, y el doctor y profesor titular del departamento de Trabajo Social Francisco Ródenas.

Pero la de Padilla ha sido la primera en presentarse en un acto público. Ha sido este jueves, cuando quedan alrededor de seis meses para las elecciones rectorales -que se convocarán cuando lo decida la hoy rectora, Mavi Mestre- y con suficiente antelación como para “recabar ideas” mediante la plataforma Concordium, que también ha presentado su compañera de candidatura, Anabel Forte, profesora de Matemáticas en la Universitat.

Padilla ha sido vicerrector de la Universitat desde 2018, y antes fue seis años decano de la facultad de Filología, cargo que ocupó después de ser durante dos años secretario de la facultad. “Son 16 años y pico de gestión universitaria y de compromiso creciente con la institución”, ha defendido. Como vicerrector, ha formado parte del comité ejecutivo de la CRUE en la sectorial de Internacionalización.

Por eso, en términos generales, la visión “global” es una de las patas de su candidatura. “La universidad ha de ser global, como es su ADN”, ha defendido. Por eso, ha apostado por “mantener y fortalecer relaciones con las instituciones europeas que compartan nuestros valores”. Otro de los ejes es la sostenibilidad ambiental y social, un campo en el que ha apostado por llevar a cabo “acciones positivas contra el cambio climático”. Asimismo, ha defendido la necesidad de “preservar el patrimonio lingüístico y cultural de los valencianos”. En clave interna, pretende “simplificar procesos administrativos e informáticos” y “garantizar la transparencia y rendición de cuentas y la participación real”.

En cuanto a la plataforma que ha impulsado, Concordium, consiste en cuentas en redes sociales, además de un correo electrónico para recabar propuestas de la comunidad universitaria. Además de por vía telemática, ha explicado Anabel Forte, el equipo de la candidatura se trasladará a cafeterías y bibliotecas de las diferentes facultades para recoger ideas en persona.

En cuanto al resto de candidaturas, el doctor y profesor titular del departamento de Trabajo Social, Francisco Ródenas, ha confirmado que está trabajando en su candidatura “desde hace meses junto con un equipo multidisciplinar comprometido y con muchas ganas”. Una candidatura “global, digital y humana”, ha dicho, en la que ya está trabajando con diversas facultades. Fuentes conocedoras del proceso han confirmado también que se presentarán Ángeles Solanes y Juan Luis Gandía. Quien no repetirá en la carrera al rectorado, de la que ha sido una cara conocida en las dos anteriores elecciones, será Vicent J. Martínez. El dos veces candidato alternativo a rector de la Universitat de València (UV) y catedrático de Astronomía y Astrofísica, ha defendido que cree en la “renovación generacional” y no se presentará.