¿Se puede detectar la covid en una habitación al instante?: una investigación valenciana lo hace por 1 €

Uno de los principales problemas durante la pandemia del coronavirus fue la imposibilidad de detectar si el virus estaba o no presente en una habitación, un aula o un espacio de trabajo. Las bacterias en suspensión son invisibles, pero a su vez son responsables de transmitir la covid, así como todo tipo de enfermedades respiratorias. Esta situación podría haber cambiado de contar con un mecanismo rápido, sencillo y económico con el que detectar la presencia de virus en el aire; de haber contado con el biosensor, desarrollado por un equipo de investigación valenciano, capaz de detectar su presencia en el aire en tiempo real y a bajo coste. Su precio es de solo 1 euro.

Este es el resultado del trabajo desarrollado en un proyecto conjunto de la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV): un biosensor, una especie de antena que utiliza pequeños circuitos eléctricos y que detecta cambios en el aire al acercarse a una molécula. Uno de los puntos fuertes de la investigación es que esta herramienta funciona sin reactivos adicionales, es decir, sin ningún tipo de marcadores químicos, ni procedimientos de laboratorio. En principio, el estudio se ha centrado en el virus M13, un microorganismo de fácil manejo para la investigación, aunque el método es extrapolable a cualquier otro patógeno y a cualquier ambiente, según explican sus precursores.

Frente a los virus

Su papel en la pandemia hubiera sido determinante, como explica el profesor del departamento de Química-Física de la UV, David Giménez: "Determinar la presencia de patógenos en el aire es vital, ya que permite tomar medidas preventivas". Pone como ejemplo la covid, pero también otras enfermedades como la gripe aviar que, en su momento, tuvieron un impacto en la salud de las personas, pero también en la economía.

El biosensor tiene dos factores determinantes. En primer lugar, su bajo coste; es de alrededor de un euro, 166 de las antiguas pesetas. "Su precio facilita su escalabilidad y su integración en sistemas de alerta temprana -, explica-, tanto en smart buildings como en dispositivos weareables”. En segundo lugar, está su inmediatez de diagnóstico. Sus beneficios los explica la profesora del departamento de Química de la UPV, Patricia Noguera: "Al no necesitar reactivos adicionales, este método permite detectar al instante la presencia de patógenos en tiempo real, evitando largos procesos de muestreo y análisis en laboratorio".

Equipo de investigadores de la UPV y la UV que han desarrollado el biosensor. / UPV

El biosensor acelera el tiempo de detección como en su día ocurrió con los test rápidos de coronaviurs. Al inicio de la pandemia, las pruebas diagnósticas por PCR tardaban hasta tres días en determinar si la persona era positiva en covid o no.

Época de virus respiratorios

El hallazgo coincide con el inicio de la temporada de virus respiratorios. Aunque la gripe y el virus respiratorio sincitial están casi sin casos, la covid está en máximos anuales desde finales del mes de julio; la incidencia se mueve entre 80 y 100 casos por cada 100.000 habitantes cada semana. Eso a la espera del efecto 'vuelta al cole' cuando normalmente se dispara la incidencia de virus respiratorios en la Comunitat Valenciana. El año pasado en solo dos semanas, se triplicaron. Este año, en la primera semana en las guarderías, la incidencia entre los menores de 4 años se ha incrementado un 25 %.